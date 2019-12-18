FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Monterrey - Liverpool
Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın yarı finalinde Monterrey ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
As oyuncularını FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na getirip Lig Kupası'nda Aston Villa'ya farklı kaybeden Liverpool, Monterrey ile finale yükselme maçına çıkacak.
Muhtemel 11'ler...
Monterrey: Barovero; Medina, Montes, Sanchez, Vangioni, Rodriguez, Gonzalez, Pabon Pizarro, Gallardo, Funes Mori.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita, Shaqiri, Origi, Mane.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...
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