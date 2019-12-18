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Futbol
18.12.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Monterrey - Liverpool

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Monterrey - Liverpool

Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın yarı finalinde Monterrey ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

As oyuncularını FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na getirip Lig Kupası'nda Aston Villa'ya farklı kaybeden Liverpool, Monterrey ile finale yükselme maçına çıkacak.

Muhtemel 11'ler...

Monterrey: Barovero; Medina, Montes, Sanchez, Vangioni, Rodriguez, Gonzalez, Pabon Pizarro, Gallardo, Funes Mori​.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita, Shaqiri, Origi, Mane.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Monterrey - Liverpool

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Monterrey - Liverpool

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