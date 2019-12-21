FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final zamanı! Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Copa Libertadores'in zirvesinde yer alan Flamengo'nun arasındaki bu final mücadelesini 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde, Monterrey engelini 2-1 geçip adını finale yazdırmıştı.
Copa Libertadores'i zirvede bitiren Flamengo ise Al-Hilal'ı 3-1 yenip finale yükselme başarısı göstermişti.
Muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane.
Flamengo: Alves; Rafinha, Caio, Mari, Luis; Arao, Gerson; Ribeiro, de Arrascaeta, Henrique; Barbosa.
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