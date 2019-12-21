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Futbol
21.12.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final zamanı! Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Copa Libertadores'in zirvesinde yer alan Flamengo'nun arasındaki bu final mücadelesini 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde, Monterrey engelini 2-1 geçip adını finale yazdırmıştı.

Copa Libertadores'i zirvede bitiren Flamengo ise Al-Hilal'ı 3-1 yenip finale yükselme başarısı göstermişti.

Muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane.

Flamengo: Alves; Rafinha, Caio, Mari, Luis; Arao, Gerson; Ribeiro, de Arrascaeta, Henrique; Barbosa.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo

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