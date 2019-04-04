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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.04.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

FIFA açıkladı! Türkiye 39. basamağa yükseldi...

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FIFA açıkladı! Türkiye 39. basamağa yükseldi...

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki iki maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 40'ıncı, Arnavutluk 62'nci, Andorra 134'üncü, Moldova ise 171'inci sırada yer aldı.
Sonraki dünya sıralaması, 14 Haziran'da duyurulacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 Belçika 1737 
2 Fransa 1734 
3 Brezilya 1676 
4 İngiltere 1647  
5 Hırvatistan 1621
6 Uruguay 1613 
7 Portekiz 1607 
8 İsviçre 1604 
9 İspanya 1601
10 Danimarka 1586

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