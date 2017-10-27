FIFA 18'de büyük hata! Futbolcu denilen kişi...

FIFA 18’de en kötü puan 46 olarak belirlenirken bu puana sahip 10 futbolcu bulunuyor. En kötü puana sahip 10 oyuncunun 9’unun profesyonel futbolcu olduğuna dair şüphe yok. Ancak 10’uncu isim kafaları karıştırıyor.

Adı Tommy Käßemodel. Alman kulübü FC Erzgebirge Aue’nin profesyonel futbolcu listesinde yer alıyor. Ancak Tommy profesyonel olmadığı gibi takımın malzemecisi. Sahaya çıkmıyor değil, arada bir oynuyor ancak asıl işi malzemecilik.









Bunun neden böyle olduğu sonra anlaşıldı. Alman futbolunda altyapıdan en az 4 futbolcunun takımda bulunması gerekiyor. Ancak Aue kulübünün yalnızca 3 altyapı oyuncusu var.

Panikleyen Alman kulübü, federasyonla sorun yaşamamak iin 4. kişi olarak Tommy’yi kadroya dahil etmiş.

Oyuncuyu profesyonel oyuncu olarak gösteren Aue, Tommy’yi maçlarda pek sık oynatmıyor. Boş durmasın diye de malzemeci olarak kullanıyor. Tommy zaten genç de değil. 28 yaşında. Aue’nin altyapısından yetişmiş eski bir oyuncu. Ancak sonra futbolu bırakmış.

Sözün özü FIFA 18’in en kötü futbolcusu futbolcu bile değil.