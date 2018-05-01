FİFA 18 Dünya Kupası güncellemesi ücretsiz indirilebilecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
01.05.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

FİFA 18 Dünya Kupası güncellemesi ücretsiz indirilebilecek

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FİFA 18 Dünya Kupası güncellemesi ücretsiz indirilebilecek

2018 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, ünlü oyun üreticisi EA Sports'tan FİFA 18 için çok önemli bir duyuru geldi. Oyuna sahip olanların bir güncelleme ile FİFA 18 Dünya Kupası moduna sahip olabileceğini açıklayan oyun üreticisi, bu güncellemenin 29 Mayıs tarihinde erişime açılacağını duyurdu. İşte, FİFA 18 Dünya Kupası modu hakkında bazı detaylar

FİFA 18 Dünya Kupası modu, 29 Mayıs tarihide gelecek olan bir güncelleme ile oyunseverlerin beğenisine sunulacak. FİFA 18 oyunu satın alanların güncellemeye sahip olacağını açıklayan EA Sports, bu modun PS4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında geçerli olacağını duyurdu.

Rusya'nın ev sahipliğini üstlendiği 2018 Dünya Kupası'na dair detayların yer alacağı güncellemede, 12 stadyumun modellemesi ve 32 takımın güncel bilgileri yer alacak. Bunlara ek olarak 2018 Dünya Kupası'nın resmi futbol topu, kupa modelleri ve rozetler de güncelleştirme paketinin içerisinde yer alan yenilikler arasında yer alacak.

Diğer oyuncularla çevrimiçi turnuvalara katılabilecek olan oyuncular, özel turnuva moduyla Dünya Kupası etkinliğini istediği takımlara göre organize edebilecek.

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