FİFA 18 Dünya Kupası güncellemesi ücretsiz indirilebilecek
2018 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, ünlü oyun üreticisi EA Sports'tan FİFA 18 için çok önemli bir duyuru geldi. Oyuna sahip olanların bir güncelleme ile FİFA 18 Dünya Kupası moduna sahip olabileceğini açıklayan oyun üreticisi, bu güncellemenin 29 Mayıs tarihinde erişime açılacağını duyurdu. İşte, FİFA 18 Dünya Kupası modu hakkında bazı detaylar
FİFA 18 Dünya Kupası modu, 29 Mayıs tarihide gelecek olan bir güncelleme ile oyunseverlerin beğenisine sunulacak. FİFA 18 oyunu satın alanların güncellemeye sahip olacağını açıklayan EA Sports, bu modun PS4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında geçerli olacağını duyurdu.
Rusya'nın ev sahipliğini üstlendiği 2018 Dünya Kupası'na dair detayların yer alacağı güncellemede, 12 stadyumun modellemesi ve 32 takımın güncel bilgileri yer alacak. Bunlara ek olarak 2018 Dünya Kupası'nın resmi futbol topu, kupa modelleri ve rozetler de güncelleştirme paketinin içerisinde yer alan yenilikler arasında yer alacak.
Diğer oyuncularla çevrimiçi turnuvalara katılabilecek olan oyuncular, özel turnuva moduyla Dünya Kupası etkinliğini istediği takımlara göre organize edebilecek.
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