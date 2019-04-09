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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
09.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

FIBA'nın paylaşımı Karşıyaka'yı kızdırdı

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FIBA'nın paylaşımı Karşıyaka'yı kızdırdı

FIBA Europe Cup'ın resmi sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım Karşıyaka taraftarlarını ayağa kaldırdı.

FIBA, Europe Cup'ın yarı finalleri öncesi sosyal medyada son 4'e kalan takımlarının birer oyuncusunu gladyatör arenasında gösteren karikatür yayımladı.

Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari'yi temsil eden oyuncunun elindeki mızrağın ucunda yırtılmış Karşıyaka formasının asılı olması tepki çekti. Karşıyaka taraftarları FIBA'ya ve Europe Cup hesabına anında tepki yağdırdı.

Karşıyakalılar, FIBA'ya yönelik İngilizce, "Paylaşımı yapılan bu fotoğraf, tam anlamıyla Karşıyaka Spor Kulübü ve diğer takımlara yönelik bir saygısızlıktır. FIBA, bu davranışı sonucunda şüphesiz ki Avrupa'nın büyük bir bölümünde saygınlığını ve itibarını kaybedecektir. Bunun ilk başlayacağı yer de tartışmasız İzmir, Karşıyaka'dır. Bugünden sonra hiçbir FIBA mensubu, Karşıyaka taraftarlarından saygı ve hoşgörü beklemesin" mesajını paylaştı.

FIBA Europe Cup'ın resmi sosyal medya hesabı, Karşıyakalıların tepkileri üzerine fotoğrafı kaldırdı.

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FIBAnın paylaşımı Karşıyakayı kızdırdı

 

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