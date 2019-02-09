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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
09.02.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

FIBA’nın (.basketball) alan adının kullanımı artıyor

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FIBA’nın (.basketball) alan adının kullanımı artıyor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Haziran 2017'de küresel basketbol topluluğunu birbirine bağlayacak dijital kimlik olarak kurulan .basketball alan adı, bugüne kadar önde gelen FIBA üyesi Ulusal Federasyonlar, milli takımlar ve üst düzey kulüpler de dahil olmak üzere, basketbolun en büyük paydaşları tarafından kabul edildi ve halen kullanılıyor.

FIBA üyesi 213 Ulusal Federasyon ve ilgili üyelere 2017 yazında ilk kez sunulduğunda alan adını kullanmaya başlayan tüm paydaşlar, ilk senenin ardından alan adının kullanımını yenileyerek bu projeye karşı duydukları memnuniyeti gösterdi.

Projenin çok popüler olduğu FIBA Asya bölgesinde 35 ulusal federasyon resmi internet sitesinin alan adını .basketball’a değiştirme sürecinde.

Alan adını .basketball yapan son uygulayıcılar arasında olan paydaşlar şu şekilde;

* Ulusal Federasyonlar: Arjantin (basketball); Demokratik Kongo Cumhuriyeti (leopards.basketball); Irak (iraq.basketball); Filipinler (pilipinas.basketball); İsveç (sweden.basketball); Birleşik Arap Cumhuriyeti (uae.basketball). 

* Kulüpler:AS Monaco (basketball); Bamberg (bamberg.basketball); Kataja (kataja.basketball); Leicester (leicester.basketball); Nizhny Novgorod (NN.basketball); The Southern Huskies (SouthernHuskies.basketball).

* Tekerlekli Sandalye Milli Takımı: Australia (basketball).

* Basketbol içerikli yayın organı: Sportando (basketball). 

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Basketbol Şampiyonlar Ligi tarafından kanıtlandığı üzere, .basketball gibi daha net bir alan adına geçmek artan Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) sağlıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi internet sitesi, adını basketballcl.com'dan championsleague.basketball'a geçirdiğinden beri, arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alıyor ve doğrudan gelen trafiğin yanı sıra arama motorlarından gelen trafik miktarında da önemli bir artışa sahip.

FIBA, ayrıca, projeye yeni katılacak paydaşlarının mümkün olan en iyi deneyimi elde etmelerine yardımcı olmak için projeye ilk katılanlardan Avustralya ve Yeni Zelanda'nın örnek olay incelemelerini gerçekleştiriyor. FIBA, kendine ait olan tüm internet sitelerinin  .basketball'a geçişini tamamladı ve geçişi e-posta adreslerine uyguladı.

FIBA’nın .basketball alan adını kullanmaya başlama sebepleri şu şekilde;

* Basketbol ve paydaşlarının markalarının tanıtımını kontrollü bir ortamda hızlandırmak;

* Basketbolu tanıtmak ve küresel basketbol topluluğunu çevrimiçi olarak ortak bir başlık altında birleştirmek;

* Ayrıcalıklı basketbol paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak;

* Tüm katılımcıları belirli bir kimlikle bağlantı halinde tutmak ve basketbol ile ilgili tüm aktiviteler için çevrimiçi ve tanınmış bir dijital alan yaratmak.

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