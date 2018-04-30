FIBA'dan yeni iş birliği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
30.04.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

FIBA'dan yeni iş birliği

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FIBA'dan yeni iş birliği

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Swatch Grup'un önde gelen İsviçreli saat üreticisi Tissot, daha önce imzaladıkları dijital ortaklığın üstüne, FIBA 3x3 Basketbol etrafında dönen yeni bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

NBA'in de ilk resmi zaman tutucusu ve FIBA’nın global partneri olan Tissot, anlaşmaya göre, FIBA 3x3'ün resmi zamanlayıcısı oldu.

Bu iş birliği ile Tissot, FIBA 3x3 Basketbol turnuvalarında (FIBA’ya ait diğer müsabakalarda olduğu gibi) FIBA 3x3 dijital platformlarındaki taraftarlara, zafere atılan en muhteşem basketleri içeren Buzzer Beater klipleri sunacak. Ayrıca son dakika serileri (sezonun en heyecanlı maçlarının son 60 saniyesi) ve müsabakaları kazanan en yetenekli takımları özelliklerini sergileyen en hızlı oyunları da gösterecekler.

FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann " FIBA ve Tissot, yaklaşık on yıldır çok başarılı bir ortaklığa sahip oldu. Tissot bir ortaktan daha fazlası, FIBA ailesinin bir parçasıdır. Bu uzun vadeli ilişki, 2020'de Tokyo'da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlanırken, 3x3 basketbolu büyütmek adına Tissot'un bizim için ideal bir partner olduğuna emin olmamızı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Tissot’a, FIBA 3x3  Basketbolun uluslararası yarışmalarının tümünde saat, kronometre ve zamanlama/puanlama sistemi hizmetleri kategorilerinde özel haklar verildi. Bu haklar, tüm milli takım kupalarını (A Takım ve diğer yaş kategorileri), Olimpiyat Oyunları Elemeleri ve FIBA 3x3 Dünya Turu olarak bilinen profesyonel devrenin en önemli etkinliklerini içermekte.

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