FIBA'dan yeni iş birliği
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Swatch Grup'un önde gelen İsviçreli saat üreticisi Tissot, daha önce imzaladıkları dijital ortaklığın üstüne, FIBA 3x3 Basketbol etrafında dönen yeni bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.
NBA'in de ilk resmi zaman tutucusu ve FIBA’nın global partneri olan Tissot, anlaşmaya göre, FIBA 3x3'ün resmi zamanlayıcısı oldu.
Bu iş birliği ile Tissot, FIBA 3x3 Basketbol turnuvalarında (FIBA’ya ait diğer müsabakalarda olduğu gibi) FIBA 3x3 dijital platformlarındaki taraftarlara, zafere atılan en muhteşem basketleri içeren Buzzer Beater klipleri sunacak. Ayrıca son dakika serileri (sezonun en heyecanlı maçlarının son 60 saniyesi) ve müsabakaları kazanan en yetenekli takımları özelliklerini sergileyen en hızlı oyunları da gösterecekler.
FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann " FIBA ve Tissot, yaklaşık on yıldır çok başarılı bir ortaklığa sahip oldu. Tissot bir ortaktan daha fazlası, FIBA ailesinin bir parçasıdır. Bu uzun vadeli ilişki, 2020'de Tokyo'da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlanırken, 3x3 basketbolu büyütmek adına Tissot'un bizim için ideal bir partner olduğuna emin olmamızı sağlıyor” açıklamasında bulundu.
Anlaşmanın bir parçası olarak, Tissot’a, FIBA 3x3 Basketbolun uluslararası yarışmalarının tümünde saat, kronometre ve zamanlama/puanlama sistemi hizmetleri kategorilerinde özel haklar verildi. Bu haklar, tüm milli takım kupalarını (A Takım ve diğer yaş kategorileri), Olimpiyat Oyunları Elemeleri ve FIBA 3x3 Dünya Turu olarak bilinen profesyonel devrenin en önemli etkinliklerini içermekte.
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