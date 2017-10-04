FIBA'dan geri adım

FIBA ile Euroleague arasında yeni sezon takvim sorunu çözülmüşe benziyor. FIBA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım ile Şubat ayları arasında milli maçların perşembe günlerinden cuma günlerine alındığı belirtildi. Bu kararın 16 Euroleague kulübü başkanlarına ve 25 Eylül Pazartesi günü Euroleague Ticari Varlıkları'na (ECA) uzlaşmacı bir çözüm sunduktan sonra alındığı bildirildi.

FIBA, yayınladığı açıklamada ayrıca, “Takvimdeki bu değişiklik, Euroleague kulüplerinin en iyi oyuncularıyla rekabet etmesini sağlarken, aynı zamanda Euroleague oyuncuları milli takımlarına katılacak. Milli takımları için oyun alanlarındaki gerekli değişiklikleri ve seyahat rezervasyonlarını teyit etmeleri için şu anda ulusal federasyonlarıyla yakından çalışıyor” denildi.