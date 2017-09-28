FIBA’dan Euroleague’e yeni öneri

Önerilen yeni planla milli takımlara gidecek sporculara rahatlık sağlanması ve her iki tarafın da adil şartlara sahip olması hedefleniyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, Euroleague’e tarafsız bir yeni takvim önerisinde bulunarak; oyuncuların, kulüplerin, ulusal federasyonların, liglerin ve ilgili yönetimlerin menfaatlerini korumak adına uzlaşma amaçlı somut bir adım attı. Sunulan yeni planla, milli takımlara gidecek sporculara rahatlık sağlarken, hem FIBA, hem de Euroleague’in adil şartlara sahip olması hedefleniyor.

Önerilen tarafsız plana göre FIBA, Euroleague ile 2019 yılında Çin’de düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası için eleme maçları oynayacak milli takımların müsabaka takviminin ilk iki dönemi için anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bu program uygun görülürse ise 2021’e kadar bu döngüde devam edilebileceği düşünülmekte. Buna göre FIBA, elemeleri Cuma, Pazar, Pazartesi günleri oynatacak olup, Euroleague ise bu dönemde müsabakalarını normal günleri olan Perşembe-Cuma’dan Salı gününe çekecek. Bu şekilde, Euroleague’de mücadele eden sporculardan milli takımlarına katılacak olanlar önce Euroleague maçını oynayıp ardından milli takımlarına gidebilecekler.

İLK FIBA MAÇ DÖNEMİ (Kasım 2017):

21 Kasım, Salı: Tüm Euroleague maçları

22 Kasım, Çarşamba: Seyahat

23 Kasım, Perşembe: Milli Takım Antrenmanları

24 Kasım, Cuma: Dünya Kupası Elemeleri (İlk Maç)

26 Kasım, Pazar- 27 Kasım, Pazartesi: Dünya Kupası Elemeleri (İkinci Maçlar)

İKİNCİ FIBA MAÇ DÖNEMİ (Şubat 2018):

20 Şubat, Salı: Tüm Euroleague Maçları

21 Şubat, Çarşamba: Seyahat

22 Şubat Perşembe: Milli Takım Antrenmanları

23 Şubat, Cuma: Dünya Kupası Elemeleri (İlk maçlar)

25 Şubat, Pazar – 26 Şubat, Pazartesi: Dünya Kupası Elemeleri (İkinci Maçlar)

27 Şubat, Salı: Oyuncuların takımlarına dönüşü

FIBA, bu öneri ile basketbolu bütün dünyaya yaymak, milli takımlara çağrılan bütün sporcuların gururla milli formalarını taşıması, bu sporcuların kendi ülkelerindeki taraftarları ile buluşması ve milli sporcuların ülkelerindeki gençlere rol model oluşturarak onları basketbola yönlendirmesi amaçları ile ilk adımı atarak, pratik bir çözüm önerisi sunmuş oldu.