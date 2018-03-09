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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol FIBA’dan Euroleague önerileri ile ilgili açıklama
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Basketbol
09.03.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

FIBA’dan Euroleague önerileri ile ilgili açıklama

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FIBA’dan Euroleague önerileri ile ilgili açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) dün İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde bir araya geldi.

ECA tarafından sunulan üç farklı öneriyi alan FIBA, ECA’nın milli maç takvimini, Haziran ile Eylül ayları arasına indirgemeye çalıştığını belirterek, bir açıklama yayınladı. 

FIBA’nın açıklaması şu şekilde: 

“FIBA, ECA tarafından sunulan ve ilki geçen sene Eylül ayında yapılan teklifin bir örneği olan, sözde ‘uluslararası takvim’ önerilerinin üç çeşidini aldı. Tekliflerin her üç versiyonu da milli takım faaliyetlerini Haziran ve Eylül ayları arasında yılda altı haftalık bir süreye indirgemeyi amaçlayan teklifler. Bu da basketbolun küresel olarak kalkınmasında en önemli parçası olan milli takımların düzenli ve istikrarlı bir mevcudiyet ile ilgiye sahip olmaması anlamına geliyor. 

Ek olarak, ECA, takvimle ilgili olacak herhangi bir anlaşma için, Ulusal Federasyonların ve Yerel Liglerin iç organizasyonunu doğrudan etkileyen birçok yeni noktayı da FIBA'nın kabul etmesi için şart koşmaktadır. 

FIBA, FIBA ailesinin (federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular) ilgili üyelerine, kendilerini etkileyecek ECA önerileri hakkında danışacak ve buna göre hareket edecektir. 

ECA tarafından yapılan boykot girişimine rağmen, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Elemeleri'nin ilk ve ikinci pencerelerindeki maçlar, 2017 Kasım ve 2018 Şubat aylarında başarılı bir şekilde oynandı ve iç saha müsabakalarında katılım rekorları kırıldı.  FIBA, Haziran-Temmuz aylarında oynanacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Elemeleri'nin üçüncü penceresini dört gözle bekliyor. 

Dünya basketbolunun yönetim organı olarak, FIBA her zaman olduğu gibi 2021'den sonra da milli takımlar ve yerel liglere saygı gösteren teklifler üzerinde çalışmaya ve teklifleri değerlendirmeye almaya hazırdır.” 

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