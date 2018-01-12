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FIBA ve UEFA'dan işbirliği için ilk adım

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Patrick Baumann, İsviçre'deki Avrupa Futbol Federasyonu Merkezi'nde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek dünya basketbolunun yönetim kurulundan oluşan bir heyete başkanlık etti.

Hürriyet Haber
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FIBA EuroBasket 2017’nin İstanbul’da gerçekleşen finalinde Aleksander Ceferin tarafından Baumann'a sunulan UEFA ile bir araya gelme çağrısı sonucu olarak düzenlenen toplantıda, sporun toplumsal değerinin günümüz toplumunda önemi vurgulanarak, ilgili konular geniş bir yelpazede ele alındı.

Toplantı, ayrıca, iki organizasyonun Avrupa'da sporu geliştirmek ve genişletmek için fikir alışverişinde bulunmaları için bir ortam sağladı. Gerçekleşen toplantıda Avrupa'da sporun karşı karşıya bulunduğu zorluklar, özellikle de sporun çıkarlarını korumak için kulüp ile milli takım müsabakaları arasında doğru dengeyi bulmanın önemi de tartışıldı.

Toplantıya Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec ve Genel Sekreteri Radoslav Nesterovic de katıldı. Slovenyalı olan Aleksander Ceferin, aynı zamanda, Slovenya'nın FIBA EuroBasket 2017'deki Avrupa şampiyonluğunu da bir kez daha tebrik etti. 

FIBA ve UEFAdan işbirliği için ilk adım

 

Patrick Baumann

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