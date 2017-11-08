FIBA-ULEB gerginliği basketbola zarar veriyor

Türkoğlu, FIBA’nın 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarını sezon ortasına alması ve milli karşılaşmaların THY EuroLeague fikstürü ile çakışması sonrası yaşanan gerginlikten, Fenerbahçe Doğuş’taki yerli oyuncuların milli takıma gitmeme kararına ve federasyonun hedeflerine kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

“FIBA-ULEB gerginliği Avrupa basketboluna zarar veriyor” diyen Türkoğlu’nun sözleri şöyle oldu...

“ORTAK AMAÇTA BULUŞULMALI”

ULEB ile FIBA gerginliği, Avrupa basketboluna ciddi anlamda zarar verecek noktaya geldi. Şu anda, herkes egolarını bir şekilde kenara bırakmalı. Bu gerginlikte, bir orta yol bulunması gerekir diye düşünüyorum. O da nedir, burada amaç özellikle Avrupa basketbolunu daha iyi yerlere getirmekse, hedef hep söyledikleri gibi NBA’e bir şekilde rakip olmaksa bu tip farklı organizasyonlar birbiriyle çekişmemeli.

Yaşananlar kulüpleri, oyuncuları ve federasyonları ciddi biçimde zor duruma sokuyor. Burada biri geri adım atsa; ne öteki ondan üstün olur, ne de diğeri onun bir adım önüne geçmiş olur.

YABANCIDA 6 KRİTİK RAKAM

“YABANCI oyuncu sayısında 6 kritik bir rakam. Gençler Ligi 16-18 yaş arasındaki oyuncular için iyi oldu. Şimdi hedefimiz 18-22 yaş arasının da süre alabileceği bir sistem oluşturmak.”

EŞİM, “O DEVİR BİTTİ” DEYİNCE DUYGULANDIM

“BASKETBOLU bıraktıktan sonraki ilk gün, 26 yıllık rutinim gereği sabah eşime, “Antrenmana gideceğim” dedim. “O devir bitti” dedi.

O an duygulandım. Kısa süre, “Şimdi ne yapacağım” diyorsunuz. Ama TBF’nin başına gelince, kariyerimin bana yöneticilik anlamında da çok şeyler kattığının farkına vardım.”

‘BASKETBOL TEK ÇATIDA TOPLANACAK’

BAŞKAN Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun bulunduğu arazide Türk basketbolunu tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını belirtip proje detaylarını açıkladı.

- 10 bin kişilik yeni spor salonu.

- 5 veya 6 tane alt yapı maçları ve kadın-erkek milli takımları için antrenman salonu.

- Alt yapılara verilecek özel önem doğrultusunda, bu salonların 3’ünde aynı anda alt yapı maçları yapılabilecek.

- Milli takımların kullanması için en az 50 odalı otel.

- Otelde hakem ve antrenör eğitimleri için özel alanlar.

TEK KUTSAL FORMA MİLLİ TAKIM FORMASIDIR

F.BAHÇE Doğuş’un yerli oyuncularının FIBA ile ULEB gerilimi sonrası milli takıma gitmeme kararı almasını yorumlayan Başkan Türkoğlu, “Talihsiz, yersiz ve zamansız bir açıklama diyebiliriz. Bizimle istişare etmeden bu tip açıklamalar yapmaları, beni TBF başkanı olmanın dışında onların eski bir kaptanı ve ağabeyi olarak üzmüştür. Çünkü burada tek kutsal forma milli takımdır” dedi.

ÇAĞRILIRLARSA GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR

TÜRKOĞLU, milli takıma gitmeme kararı alan F.Bahçeli oyuncularla ilgili sözlerini şöyle bitirdi: “Zannetmiyorum ki, konu milli takım olduğunda ne oyuncularımız, ne de camialarımız duyarsız kalacaktır. İnanıyorum ki, isimleri çağrıldığında bu arkadaşlar konuyla ilgili gereğini yapacaklardır. Biz hiçbir zaman, kimsenin milli takım üzerinden yıpratılmasını veya eleştirilmesini istemeyiz.”