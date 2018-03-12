FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları yarın başlayacak
Türkiye'den Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak.
Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan'ın Almanya'nın medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele ettiği son 16 turunda, rakiplerini saf dışı bırakacaklar çeyrek finalde yer alacak.
Türk temsilcilerin rövanş maçlarını evlerinde oynayacağı son 16 turunda, ilk maçta medi Bayreuth'a 81-76 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan rakibiyle yarın karşılaşacak. PAOK deplasmanından 74-68'lik mağlubiyetle dönen Pınar Karşıyaka ile Nanterre 92'yi 74-66 yenen Banvit, rövanş maçlarına 14 Mart Çarşamba günü çıkacak.
Son 16 turunda ilk maçların sonuçları ve rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
PAOK - Pınar Karşıyaka: 74-68
Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa): 82-84
Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa): 73-68
AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya): 88-98
Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan: 81-76
EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya): 63-88
Nanterre 92 - Banvit: 66-74
UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya): 66-71
Rövanş programı
Yarın:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - medi Bayreuth
22.00 MHP Riesen - EWE Baskets
22.30 Monaco - Stelmet Enea Zielona
14 Mart Çarşamba:
20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK
20.00 Banvit - Nanterre 92
20.30 CEZ Nymburk - AEK
22.30 Iberostar - UCAM Murcia
22.30 Strasbourg - Neptunas
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