FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı "Tenerife - Virtus Bologna" oldu!
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında Iberostar Tenerife, Telenet Giants Antwerp'i 70-54 yenerek finalde Virtus Bologna'nın rakibi oldu.
Turnuvanın Dörtlü finaline ev sahipliği yapan Telenet Giants Antwerp, iyi savunma yaparak başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 üstünlükle geçti. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan ve rakibini 6 sayıda tutan Iberostar Tenerife, devre arasına 31-26 önde girdi.
İkinci yarıda aradaki skor farkını açan İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 47-42 önde kapattığı mücadeleyi 70-54 kazanarak finale yükseldi.
Mücadelenin en skorer oyuncusu, 17 sayı kaydeden Iberostar Tenerifeli Nicolas Brussino oldu.
Iberostar Tenerife, finalde İtalya ekibi Virtus Bologna ile 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.
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