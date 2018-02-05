FIBA Şampiyonlar Ligi son16 turuna kalacak takımlar belli oluyor
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacak. Organizasyonda son 16 turuna kalacak 5 ekip daha belli olacak.
Gruplarında ilk 4 sırada yer alacak ekiplerin son 16 turuna yükseleceği, 5. ve 6.'ların ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edeceği organizasyonda, Türk temsilcilerinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.
Son 16 turuna kalma ihtimali kalmayan Gaziantep Basketbol, son haftada FIBA Avrupa Kupası'na katılabilmek için mücadele edecek. Gaziantep temsilcisinin yoluna FIBA Avrupa Kupası'na devam edebilmesi için son haftaki rakibi Elan Chalon'u 6 veya daha fazla sayı farkıyla yenmesi gerekiyor.
Son 16 turunun 11 takımı belli
Organizasyonda son hafta öncesinde son 16 turuna kalacak 11 ekip belirlenirken, son 5 takım da salı ve çarşamba günkü müsabakalarla belli olacak. Her grupta müsabakalar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.
A Grubu'nda son 16 turuna kalan tüm takımlar belli olurken, B ve D Grubu'nda birer, C Grubu'na ise 3 takım son hafta ortaya çıkacak.
A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya), MHP Riesen (Almanya), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda sadece Banvit, D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk (Çekya) ve Nanterre (Fransa) son 16 turunda mücadele hakkını daha önce kazanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle