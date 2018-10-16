FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda grup maçları başlıyor
Basketbolda bu sezon 4. kez düzenlenecek FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup mücadelesine 20 ülkeden 32 takım katılacak.
Türkiye'den 3 takımın mücadele edeceği organizasyonda şimdiye kadar birer Alman, Fransız ve İtalyan ekibi mutlu sona ulaştı.
Basketbolda bu sezon 4. kez düzenlenecek FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup mücadelesi 20 ülkeden 32 takımın katılımıyla yarınki maçlarla başlayacak.
İlk olarak 2015-2016'da düzenlenen FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda eleme turlarıyla başlayan 4. sezon heyecanında ilk grup müsabakaları yarın oynanacak.
Organizasyonda ilk turda 8 grupta yer alacak 32 takım içinde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip, ikinci turda 4 gruba ayrılacak. Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.
İlk grup müsabakaları, 21 Kasım Çarşamba günü tamamlanacak.
20 ülkeden 32 takım
Eleme müsabakalarının ardından grup karşılaşmalarıyla devam edecek kupada 20 ülkeden 32 takım yer alacak.
Türkiye'den 3 takımın katılacağı organizasyonda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor A Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise C Grubu'nda mücadele edecek.
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yarın ilk maçında Hollanda'dan ZZ Leiden'i ağırlayacağı organizasyonda, C Grubu'nda yer alacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor Hollanda'da Donar Groningen ile Pınar Karşıyaka ise Belçika'da Spirou Basket'le karşılaşacak.
Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hollanda, Macaristan'dan üçer, Belçika, İtalya, Romanya ve Ukrayna'dan 2, Almanya, Belarus, Çekya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'dan ise birer takım yer alacak.
Daha önceki şampiyonlar
İlk olarak 2015-2016'da düzenlenen organizasyonda Alman ekibi Fraport Skyliners birinciliğe elde etmişti. 2016-2017'de Fransız ekibi Nanterre 92 ve geçen sezon da İtalya'dan Umana Reyer kupaya uzanan takımlar olmuştu.
Türk takımlarının en iyi başarısı çeyrek final
Türk temsilcilerinden Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol 2015-2016 sezonunda son 16 turunda, 2016-2017'de Muratbey Uşak çeyrek finalde, geçen sezon ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ikinci turda veda etmişti.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar şöyle:
A Grubu: CSM CSU Oradea (Romanya), Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ZZ Leiden (Hollanda), s.Oliver Würzburg (Almanya)
B Grubu: Tsmoki-Minsk (Belarus), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi), Balkan (Bulgaristan), Belfius Mons-Hainaut (Belçika)
C Grubu: Spirou Basket (Belçika), Donar Groningen (Hollanda), İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka
D Grubu: New Heroes Den Bosch (Hollanda), Avtodor Saratov (Rusya), Ironi Ness Ziona (İsrail), BK Jip Pardubice (Çekya)
E Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Z Mobile Priştine (Kosova), Cherkaski Mavpy (Ukrayna), Steaua Bükreş (Romanya)
F Grubu: Rilski Sportist (Bulgaristan), Porto (Portekiz), Alba Fehervar (Macaristan), Pallacanestro Varese (İtalya)
G Grubu: Lukoil Levski (Bulgaristan), Aris (Yunanistan), Kataja Basket (Finlandiya), Dnipro (Ukrayna)
H Grubu: Szolnoki Olaj (Macaristan), Leicester Riders (İngiltere), Dinamo Sassari (İtalya), Falco Vulcano (Macaristan)
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