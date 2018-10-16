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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda grup maçları başlıyor

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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda grup maçları başlıyor

Basketbolda bu sezon 4. kez düzenlenecek FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup mücadelesine 20 ülkeden 32 takım katılacak.

Türkiye'den 3 takımın mücadele edeceği organizasyonda şimdiye kadar birer Alman, Fransız ve İtalyan ekibi mutlu sona ulaştı.

Basketbolda bu sezon 4. kez düzenlenecek FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup mücadelesi 20 ülkeden 32 takımın katılımıyla yarınki maçlarla başlayacak.

İlk olarak 2015-2016'da düzenlenen FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda eleme turlarıyla başlayan 4. sezon heyecanında ilk grup müsabakaları yarın oynanacak.

Organizasyonda ilk turda 8 grupta yer alacak 32 takım içinde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip, ikinci turda 4 gruba ayrılacak. Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.

İlk grup müsabakaları, 21 Kasım Çarşamba günü tamamlanacak.

20 ülkeden 32 takım

Eleme müsabakalarının ardından grup karşılaşmalarıyla devam edecek kupada 20 ülkeden 32 takım yer alacak.

Türkiye'den 3 takımın katılacağı organizasyonda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor A Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise C Grubu'nda mücadele edecek.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yarın ilk maçında Hollanda'dan ZZ Leiden'i ağırlayacağı organizasyonda, C Grubu'nda yer alacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor Hollanda'da Donar Groningen ile Pınar Karşıyaka ise Belçika'da Spirou Basket'le karşılaşacak.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hollanda, Macaristan'dan üçer, Belçika, İtalya, Romanya ve Ukrayna'dan 2, Almanya, Belarus, Çekya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'dan ise birer takım yer alacak.

Daha önceki şampiyonlar

İlk olarak 2015-2016'da düzenlenen organizasyonda Alman ekibi Fraport Skyliners birinciliğe elde etmişti. 2016-2017'de Fransız ekibi Nanterre 92 ve geçen sezon da İtalya'dan Umana Reyer kupaya uzanan takımlar olmuştu.

Türk takımlarının en iyi başarısı çeyrek final

Türk temsilcilerinden Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol 2015-2016 sezonunda son 16 turunda, 2016-2017'de Muratbey Uşak çeyrek finalde, geçen sezon ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ikinci turda veda etmişti.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: CSM CSU Oradea (Romanya), Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ZZ Leiden (Hollanda), s.Oliver Würzburg (Almanya)

B Grubu: Tsmoki-Minsk (Belarus), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi), Balkan (Bulgaristan), Belfius Mons-Hainaut (Belçika)

C Grubu: Spirou Basket (Belçika), Donar Groningen (Hollanda), İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka

D Grubu: New Heroes Den Bosch (Hollanda), Avtodor Saratov (Rusya), Ironi Ness Ziona (İsrail), BK Jip Pardubice (Çekya)

E Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Z Mobile Priştine (Kosova), Cherkaski Mavpy (Ukrayna), Steaua Bükreş (Romanya)

F Grubu: Rilski Sportist (Bulgaristan), Porto (Portekiz), Alba Fehervar (Macaristan), Pallacanestro Varese (İtalya)

G Grubu: Lukoil Levski (Bulgaristan), Aris (Yunanistan), Kataja Basket (Finlandiya), Dnipro (Ukrayna)

H Grubu: Szolnoki Olaj (Macaristan), Leicester Riders (İngiltere), Dinamo Sassari (İtalya), Falco Vulcano (Macaristan)

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