FIBA Dünya Kupası'nda dördüncü karşılaşmalar tamamlandı
Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarda dördüncü karşılaşmalar tamamlandı.
Çin'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 maç yapıldı.
B Grubu'nda ilk 2 maçı kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarda sahadan mağlup ayrıldı. İsveç'e 59-58 yenilen Türkiye, ardından Letonya'ya da 79-70 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından grupta averajla ikinci sıraya geriledi.
Elemelerde 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak maçların ardından ikinci tura yükselecek takımlar belli olacak.
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