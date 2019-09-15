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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.09.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

FIBA Dünya Kupası finali, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da öne çıkan...

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FIBA Dünya Kupası finali, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da öne çıkan...

2019 FIBA Dünya Basketbol Kupası’nda sona gelinirken, Luis Scola ve Facundo Campazzo’lu Arjantin ile Marc Gasol ve Ricky Rubio’lu İspanya arasında oynanacak olan finalin heyecanını, Misli.com’da Canlı Bahis ile daha fazla hissedeceksiniz.

ARJANTİN - İSPANYA

İki ekip de turnuvada bu maça kadar oynadığı 7 karşılaşmayı kazanırken, bu mücadeleyle birlikte 5. kez karşı karşıya gelecekler. Daha önceki 4 randevunun 3’ünde Boğalar üstünlük kurarken, Tangocular sadece 1 galibiyet alabildi.

Turnuva genelinde Arjantin hücum gücüyle öne çıktı, İspanyollar ise savunmasıyla dikkat çekti.

Arjantin son olarak 2002’de final oynarken, İspanya ise 2006’da Japonya’da kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha kupayı havaya kaldırmak istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçın 5’inde 70’in altında sayı yedi.

- Arjantin de 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçın 5’inde 70’in altında sayı yedi.

FIBA Dünya Kupası finali, iddaada TEK MAÇ Misli.comda öne çıkan...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih İspanya’nın finali kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %35’i Boğalar'ı finalde şanslı görüyor.

- Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u ise Tangocular'a güveniyor.

- Maçı sürpriz kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si ilk yarıda Arjantin’in önde olacağı, maç sonucunda ise İspanya’nın kazanacağı tercihi kuponlarına eklemiş...

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR? 

Arjantin başarıya aç, motive ve istekli. İspanya kadro kalitesi olarak ağır basıyor ama çok iyi basketbol oynamadılar. Arjantin'in kazanabileceğini düşünüyorum. 3.5 handikap avantajı ve 1.75'lik orandan 1 tercihini öneriyorum.

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İki uzatmaya giden "İspanya-Avustralya" yarı final maçı nefesleri kesmişti!

İspanya 95-88 Avustralya (ÖZET)Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek finale yükseldi.
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