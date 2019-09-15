FIBA Dünya Kupası finali, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da öne çıkan...
2019 FIBA Dünya Basketbol Kupası’nda sona gelinirken, Luis Scola ve Facundo Campazzo’lu Arjantin ile Marc Gasol ve Ricky Rubio’lu İspanya arasında oynanacak olan finalin heyecanını, Misli.com’da Canlı Bahis ile daha fazla hissedeceksiniz.
İki ekip de turnuvada bu maça kadar oynadığı 7 karşılaşmayı kazanırken, bu mücadeleyle birlikte 5. kez karşı karşıya gelecekler. Daha önceki 4 randevunun 3’ünde Boğalar üstünlük kurarken, Tangocular sadece 1 galibiyet alabildi.
Turnuva genelinde Arjantin hücum gücüyle öne çıktı, İspanyollar ise savunmasıyla dikkat çekti.
Arjantin son olarak 2002’de final oynarken, İspanya ise 2006’da Japonya’da kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha kupayı havaya kaldırmak istiyor.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçın 5’inde 70’in altında sayı yedi.
- Arjantin de 2019 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı 7 maçın 5’inde 70’in altında sayı yedi.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih İspanya’nın finali kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %35’i Boğalar'ı finalde şanslı görüyor.
- Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u ise Tangocular'a güveniyor.
- Maçı sürpriz kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si ilk yarıda Arjantin’in önde olacağı, maç sonucunda ise İspanya’nın kazanacağı tercihi kuponlarına eklemiş...
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?
Arjantin başarıya aç, motive ve istekli. İspanya kadro kalitesi olarak ağır basıyor ama çok iyi basketbol oynamadılar. Arjantin'in kazanabileceğini düşünüyorum. 3.5 handikap avantajı ve 1.75'lik orandan 1 tercihini öneriyorum.
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İki uzatmaya giden "İspanya-Avustralya" yarı final maçı nefesleri kesmişti!
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