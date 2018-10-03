'FIBA Dünya Basketbol Zirvesi' bugün Çin’de başladı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından organize edilen ilk 'Dünya Basketbol Zirvesi' bugün Çin’in Xi’an kentinde başladı.
Basketbolun geleceğini planlamak ve dünya basketbolunun en önemli paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla bu sene ilk defa düzenlenen FIBA Dünya Basketbol Zirvesi 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve zirvede basketbol, spor ve medya dünyasından önemli ve güçlü konuşmacılar yer alacak.
NBA’den Komiser Adam Silver ile NBA Komiser Yardımcısı ve FIBA İcra Kurulu Üyesi Mark Tatum’ın da konuşmacıların arasında yer aldığı zirvede FIBA’yı FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann temsil ediyor. FIBA'yı oluşturan ulusal federasyonların temsilcilerinin yanı sıra, zirvede ligler ve kulüpler, oyuncu dernekleri, eğitim kurumları, medya ve teknoloji şirketleri ile sporla güçlü ve karşılıklı olarak karlı ilişkiler yaratan markaların çalışanları da yer alıyor.
Zirvenin gündemi basketbolun dünya çapında karşılaştığı önemli sorunlar ve fırsatlar olurken, zirve yedi konu etrafında gerçekleşecek:
Gelişim – Basketbolun dünya çapında gelişimi
Sponsorluk - Markalar ve basketbol arasındaki ilişkinin değerini arttırmak
Ligler ve Kulüpler - Değeri artan ve büyüyen lig ile kulüp markalarını en iyi şekilde kullanmak
Medya - Gelecek nesil taraftarlarla etkileşimi en üst düzeye çıkarma
Toplumda Basketbol - Basketbolun gücü yaşamı nasıl değiştiriyor?
Çin'in Büyük Planı - 5 trilyonluk spor endüstrisinde Çin basketbolu
Basketbolun Geleceği
Açılış konuşmaları ile diğer konuşmalarının geniş bir bölümünün FIBA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandığı zirvenin programı ise şu şekilde:
1.Gün (3 Ekim)
- Patrick Baumann (FIBA Genel Sekreteri ve IOC Üyesi) – Basketbolun küresel büyümesini hızlandırmada Ulusal Federasyonlar ve FIBA'nın oynadığı rolü anlatan açılış konuşması
- Craig Zanon (Nike Küresel Basketbol Başkanı) – Marka oluşturma ve bağlılığında itici güç olarak sponsorluğun kazançları
- Burton Shipley (FIBA Okyanusya Başkanı ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Koordinasyon Komisyonu Başkanı) – Çin'de gerçekleşecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019
- Mark Tatum (NBA Komiser Yardımcısı ve FIBA İcra Kurulu Üyesi) – Kulüp ve liglerin ilkeleri – Küresel basketbolun destekleyicisi olarak NBA
- Casey Wasserman (Wasserman Medya Grubu Kurucusu ve CEO’su, Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı) – Kapanış konuşması – Hızlı değişen dünyada basketbolun yaşam ve iş dünyasındaki rolü
2.Gün (4 Ekim)
- Patrick Baumann (FIBA Genel Sekreteri ve IOC Üyesi), Adam Silver (NBA Komiseri), Yao Ming (Çin Basketbol Birliği Başkanı) – Açılış Konuşması
- Caitlyn Chen (Tencent Başkan Yardımcısı) – Taraftarlarla ve oyuncularla etkileşimi artırmada dijital medyanın ve teknolojinin rolü
- Stephon Marbury (eski NBA oyuncusu, 2 kez NBA All-Star, 2004 Olimpiyatları bronz madalya sahibi), farklı coğrafya ve çatışma türlerini (etnik, savaş, çete şiddeti vb.) benimsemek ve basketbol ve sporla ilgili faaliyetlere odaklanarak, bir eğitim aracı olarak kişisel gelişimin yanı sıra iyileşmeye ve çözüme nasıl katkıda bulunulacağı
- Philippe Blatter (Infront Spor ve Medya CEO’su – Wanda Spor Grubu Başkan Yardımcısı)
- Rae Lin D'Allie (FIBA 3x3 Sporcusu, İtalya ile 2018 Dünya Şampiyonu) - Küresel basketbolun geleceğindeki zorluklar, fırsatlar ve onları etkileyen etkenler ile eğilimler
* FIBA Dünya Basketbol Zirvesi’nde ilk gün Türkiye saati ile 05:00, ikinci gün ise 04:00’de başlayacak olup, zirve ile detaylı bilgiye worldsummit.basketball internet sitesinden ulaşılabilinir.
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