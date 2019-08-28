FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
GeriSpor FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
28.08.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Basketbol Dünya Kupası ne zaman sorusu, birçok basketbolseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Türkiye'nin E Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, Amerika ve Japonya'yla eşleştiği FIBA Basketbol Dünya Kupası, Çin'in bazı merkezlerinde oynanacak. Peki, FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte, o turnuva hakkında bazı bilgiler

FIBA Basketbol Dünya Kupası, son günlerde birçok sporseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FIBA BASKETBOL DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIBA Basketbol Dünya Kupası, 31 Ağustos Cumartesi günü, Angola Sırbistan maçı ile başlayacak. Bu karşılaşma ve turnuva boyunca tüm mücadeleler S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Mücadelelerin ilk etabı 31 Ağustos-6 Eylül , ikinci etabı ise 7-10 Eylül arasında oynanacak. Çeyrek final mücadeleleri 11-12 Eylül, yarı final 13 Eylül, sıralama mücadeleleri 14 Eylül, final mücadelesi ise 14 Eylül 2019'da oynanacak.

Türkiye'nin Japonya ile oynayacağı karşılaşma ise Shangai Oriental Sports Center'da 1 Eylül Pazar günü 11.30'da oynanacak. 

2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda başarı kovalayacak Türkiye, bu büyük organizasyonda 5. kez mücadele edecek.
Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez 2002'de katılan Türkiye, sonraki 3 turnuvada da yer almayı başardı. Milli takım, Çin'deki organizasyona da katılmaya hak kazanarak bunu üst üste beşinci kez gerçekleştirdi.

2019 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

A Milli Takım, 2019 Dünya Kupası'na ise Avrupa elemelerindeki başarısıyla katılma hakkı elde etti.
Elemelerin 1. turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile karşılaşan milli takım, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle birinci sırada yer alarak 2. turda yoluna devam etti. 2. turdaki eleme maçlarında İspanya, Karadağ ve Slovenya ile karşılaşan milli takım, 2. olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

ORGANİZASYONA İYİ BAŞLIYOR

A Milli Takım, Dünya Kupası maçlarına iyi başlamasıyla dikkati çekiyor.
Milliler, daha önceki Dünya Kupası'nın üçüncü oynadığı ilk maçı kazanmayı başardı. 2002'deki turnuvanın açılış karşılaşmasında Porto Riko'ya
78-75 mağlup olan Türkiye, 2006'daki Dünya Kupası'nın ilk maçında Litvanya'yı
76-74 mağlup etti. Ev sahibi olduğu 2010'daki organizasyonun birinci mücadelesinde Fildişi Sahili'ne 86-47 üstünlük kuran milliler, 2014'te ise Yeni Zelanda'yı 76-73 yendi. Türkiye, Dünya Kupası ilk turunda gruplarda oynadığı 18 maçın 13'ünü kazandı ve katıldığı 4 turnuvada da bir üst tura yükseldi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncu olarak 2002 ve 2010'daki Dünya Kupası organizasyonlarında milli takım forması giydi. Türkoğlu, attığı 230 sayıyla Türkiye'nin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

NBA PATENTLİ OYUNCULARIYLA BAŞARI ARAYACAK

Türkiye, NBA patentli yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda başarı kovalayacak.
Şhanghay kentinde maçlarını yapacak A Milli Takım, NBA'de forma giyen Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz ile ilk aşamada gruptan çıkmaya çalışacak. Uzun yıllardır NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, dünyanın en büyük basketbol organizasyonlarından Milwaukee Bucks'da kariyerini sürdürüyor. Türkiye'nin ikinci olduğu 2010 Dünya Kupası'ndaki kadroda da yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 2014'teki organizasyonda forma giymemişti. Ersan, uzun bir aradan sonra milli takımın başarısı için ter dökecek.
Türk basketbolunun son dönemde dikkati çeken isimleri arasında yer alan Cedi Osman, ikinci kez Dünya Kupası'nda oynama heyecanı yaşayacak. 2014'teki turnuvada forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de Cleveland Cavaliers kadrosunda yer alıyor.
Milli takımın güveneceği bir başka NBA patentli oyuncu Furkan Korkmaz olacak. Philadelphia 76ers'da forma giyen Furkan, ilk kez bu büyük organizasyonda görev alacak.

ELEMELERDE PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURDULAR

A Milli Takım'ın üç oyuncusu elemelerde görev aldıkları maçlardaki performanslarıyla da göz doldurdu.

Elemelerin 1. turunda Ukrayna karşısında 20 sayı üreten Cedi Osman, İsveç maçında da aynı performansı gösterdi. Milli oyuncu, 2. turdaki Karadağ
maçında 18, Slovenya karşılaşmasında 19 sayı ve 11 ribauntla etkili oldu.
Ukrayna karşısında 21 sayı üreten Furkan Korkmaz ise İsveç potasına 23 sayı bıraktı. Furkan, 2. turda 13 ve Slovenya mücadelesinde 24 sayı üretti.
Elemelerin büyük bölümünün lig maçlarının oynandığı döneme denk gelmesi nedeniyle milli takım kadrosunda fazla bulunamayan Ersan İlyasova ise Karadağ karşısında 17 ve Slovenya maçında 14 sayı buldu.

SEMİH ERDEN DE TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK

Kadroda yer alan Semih Erden ise tecrübesiyle takımın önemli isimlerinden biri olacak.
Geçmiş yıllarda NBA'de de forma giyen Semih, 2010 ve 2006 organizasyonların ardından üçüncü kez milli takım için mücadele verecek.
Semih Erden, elemelerdeki 85 sayısıyla milli takımın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.
Milli takımın 12 kişilik nihai kadrosu 30 Ağustos'ta açıklanacak.

MAÇ TAKVİMİ

E Grubu'ndaki mücadelesi Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde yapacak A Milli Takım'ın TSİ maç programı şöyle:
1 Eylül Pazar:
11.30 Türkiye-Japonya
3 Eylül Salı:
15.30 ABD-Türkiye
5 Eylül Perşembe:
11.30 Türkiye-Çekya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son 2 organizasyonun şampiyonu ABD, Çin'de rekor peşinde!
Türkiye, 5. kez FIBA Dünya Kupası'nda!
Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?