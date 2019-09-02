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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.09.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

FIBA basketbol Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

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FIBA basketbol Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası başladı. Grup maçları devam ederken, basketbolseverler ise heyecan dolu müsabakaları nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Peki, FIBA basketbol Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan FIBA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan E Grubu'nda başarı kovalayacak Türkiye, bu büyük organizasyonda 5. kez mücadele edecek. İşte, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu hakkında bilgi...

FIBA Dünya Kupası maçları şifresiz şekilde televizyondan izlenebiliyor. Organizasyonda maçlar S Sport ve NTV'den naklen yayınlanacak. Türkiye'nin bütün maçları NTV'den ekrana gelecek.

TURNUVADA 32 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Çin'in 8 şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.

Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele hakkı yakalayacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyecek 4 ülke ise adını yarı finale yazdıracak. Finale yükselecek iki ekip ise 15 Eylül Pazar günü başkent Pekin'de dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.

Dünya Kupası'nda maçlar Pekin'in yanı sıra Wuhan, Guangzhou, Foshan, Şanghay, Nanjing, Shenzen ve Dongguan kentlerinde oynanacak.

GRUPLAR

Organizasyonda gruplarda mücadele edecek milli takımlar şunlar:

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, ABD, Japonya, Çekya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı (TSİ) şu şekilde:

1 Eylül Pazar:

11.30 Türkiye - Japonya

3 Eylül Salı:

15.30 ABD - Türkiye

5 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye - Çekya

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