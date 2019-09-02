FIBA basketbol Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası başladı. Grup maçları devam ederken, basketbolseverler ise heyecan dolu müsabakaları nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Peki, FIBA basketbol Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan FIBA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan E Grubu'nda başarı kovalayacak Türkiye, bu büyük organizasyonda 5. kez mücadele edecek. İşte, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu hakkında bilgi...
FIBA Dünya Kupası maçları şifresiz şekilde televizyondan izlenebiliyor. Organizasyonda maçlar S Sport ve NTV'den naklen yayınlanacak. Türkiye'nin bütün maçları NTV'den ekrana gelecek.
TURNUVADA 32 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Çin'in 8 şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.
Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele hakkı yakalayacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyecek 4 ülke ise adını yarı finale yazdıracak. Finale yükselecek iki ekip ise 15 Eylül Pazar günü başkent Pekin'de dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.
Dünya Kupası'nda maçlar Pekin'in yanı sıra Wuhan, Guangzhou, Foshan, Şanghay, Nanjing, Shenzen ve Dongguan kentlerinde oynanacak.
GRUPLAR
Organizasyonda gruplarda mücadele edecek milli takımlar şunlar:
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, ABD, Japonya, Çekya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı (TSİ) şu şekilde:
1 Eylül Pazar:
11.30 Türkiye - Japonya
3 Eylül Salı:
15.30 ABD - Türkiye
5 Eylül Perşembe:
11.30 Türkiye - Çekya
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