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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
07.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...

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FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi.

Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.

İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.

- Namağlup yoluna devam edenler

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.

Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.

A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.

- Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

- A Grubu
PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77
Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68

PVSK Veolia-Inter Bratislava
ZZ Leiden-Benfica

- B Grubu
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90

Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls
Landstede Hammers-Keravnos

- C Grubu
Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84
medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68

Apoel Nicosia-Sigal Priştine
medi Bayreuth-Ventspils

- D Grubu
BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83
Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79

Bahçeşehir Koleji-Fribourg Olympic
BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea

- E Grubu
Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79
Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56

Pınar Karşıyaka-Spirou Basket
Phoenix Brüksel-Donar

- F Grubu
Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99
Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78

Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk
Dnipro-Kiev Basket

- G Grubu
Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83
Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87

Enisey-Balkan
U-BT Cluj-Sodertalje

- H Grubu
Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75
Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84

Kataja-Legia Varşova
Egs Kormend-Bakken Bears

FIBA Avrupa Kupasında ilk devre tamamlandı Temsilcilerimiz...

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