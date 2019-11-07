FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.
İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi.
Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.
İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.
- Namağlup yoluna devam edenler
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.
Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.
A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.
- Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
- A Grubu
PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77
Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68
PVSK Veolia-Inter Bratislava
ZZ Leiden-Benfica
- B Grubu
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90
Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls
Landstede Hammers-Keravnos
- C Grubu
Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84
medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68
Apoel Nicosia-Sigal Priştine
medi Bayreuth-Ventspils
- D Grubu
BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83
Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79
Bahçeşehir Koleji-Fribourg Olympic
BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea
- E Grubu
Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79
Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56
Pınar Karşıyaka-Spirou Basket
Phoenix Brüksel-Donar
- F Grubu
Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99
Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78
Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk
Dnipro-Kiev Basket
- G Grubu
Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83
Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87
Enisey-Balkan
U-BT Cluj-Sodertalje
- H Grubu
Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75
Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84
Kataja-Legia Varşova
Egs Kormend-Bakken Bears
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