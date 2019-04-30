FIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...
GeriBasketbol FIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
aa-spor
30.04.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

FIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacak takım, yarın Almanya'da belli olacak.

İlk olarak 2015'te başlayıp, Almanya'nın Fraport Skyliners, Fransa'nın Nanterre 92 ve İtalya'nın Umana Reyer takımlarının şampiyonluk sevinci yaşadığı organizasyonu bu sezon zirvede tamamlayacak ekip, yarın belirlenecek.

Kupa finalinin rövanşında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg, ilk maçta 89-84 yenildiği İtalya'nın Dinamo Sassari takımını, TSİ 18.00'de s.Oliver Arena'da konuk edecek.

Taraflar, tarihlerinde ilk kez Avrupa arenasında şampiyonluk mücadelesi verecek.

s.Oliver Würzburg, mücadeleyi 6 ve üstü sayıda farklı kazanması halinde kupaya uzanacak. Alman ekibinin normal süreyi 5 farklı üstün tamamlaması halinde ise uzatmaya gidilecek. Dinamo Sassari, ilk maçtaki skor avantajıyla 4 ve altı farklı yenilgilerde dahi şampiyonluğa ulaşacak. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

FIBA Avrupa Kupasına hangi takım uzanacak Avantaj Sassaride...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

FIBA Avrupa Kupası'na hangi takım uzanacak? Avantaj Sassari'de...

Atiker Konyaspor'dan, Alanyaspor'a destek

Denizlispor telafiyi Başkent'te yapacak

Göztepe devamını getirecek