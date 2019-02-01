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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.02.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

FIBA 3x3 Dünya Turu’nun yenilenen 2019 takvimi yayınlandı

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FIBA 3x3 Dünya Turu’nun yenilenen 2019 takvimi yayınlandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Turu'nun 2019 yılı takvimi yayınlandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan turda ilk defa 11 şehir yer alacak.

Nisan ayının  ortasında Doha, Katar'da başlayacak olan tur, Kasım ayının başlarında  Utsunomiya, Japonya’da gerçekleşecek final ile sona erecek. Daha önce Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşen 3x3 Dünya Turu, ilk defa önceki formatlarından iki kat daha uzun olarak sekiz ay sürecek.

İlk olarak 2012 yılında başlayan ve 2012’de bir ayağına İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dünya Turu’na, bu sene de dünyanın dört bir yanından takımlar katılacak. FIBA 3x3 Dünya Turu, bu yıl Doha, Los Angeles, Montreal ve Nankin olmak üzere dört yeni şehirden geçecek. Katar'a ilk defa uğrayacak olan tur, beş yıllık bir aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de dönüş yapmış olacak.

FIBA 3x3 Dünya Turu 2019 Takvimi

* Nisan 18-19 - Doha, Katar

* Haziran 1-2 - Çengdu, Çin

* Temmuz 6-7 - Mexico City, Meksika

* Temmuz 20-21 - Saskatoon, Kanada

* Ağustos 3-4 - Prag, Çek Cumhuriyeti

* Ağustos 23-24 - Lozan, İsviçre

* Ağustos 27-28 - Debrecen, Macaristan

* Eylül 7-8 - Montreal, Kanada

* Eylül 21-22 - Los Angeles, ABD

* Ekim 12-13 - Nankin, Çin

* Kasım 2-3 - Utsunomiya, Japonya (FİNAL) 

En son düzenlenen 2018 Dünya Turu'nda oynadıkları 32 maçın tamamını kazanan Sırp takımı Novi Sad Al Wahda şampiyon olmuştu. 

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