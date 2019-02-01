FIBA 3x3 Dünya Turu’nun yenilenen 2019 takvimi yayınlandı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Turu'nun 2019 yılı takvimi yayınlandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan turda ilk defa 11 şehir yer alacak.
Nisan ayının ortasında Doha, Katar'da başlayacak olan tur, Kasım ayının başlarında Utsunomiya, Japonya’da gerçekleşecek final ile sona erecek. Daha önce Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşen 3x3 Dünya Turu, ilk defa önceki formatlarından iki kat daha uzun olarak sekiz ay sürecek.
İlk olarak 2012 yılında başlayan ve 2012’de bir ayağına İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dünya Turu’na, bu sene de dünyanın dört bir yanından takımlar katılacak. FIBA 3x3 Dünya Turu, bu yıl Doha, Los Angeles, Montreal ve Nankin olmak üzere dört yeni şehirden geçecek. Katar'a ilk defa uğrayacak olan tur, beş yıllık bir aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de dönüş yapmış olacak.
FIBA 3x3 Dünya Turu 2019 Takvimi
* Nisan 18-19 - Doha, Katar
* Haziran 1-2 - Çengdu, Çin
* Temmuz 6-7 - Mexico City, Meksika
* Temmuz 20-21 - Saskatoon, Kanada
* Ağustos 3-4 - Prag, Çek Cumhuriyeti
* Ağustos 23-24 - Lozan, İsviçre
* Ağustos 27-28 - Debrecen, Macaristan
* Eylül 7-8 - Montreal, Kanada
* Eylül 21-22 - Los Angeles, ABD
* Ekim 12-13 - Nankin, Çin
* Kasım 2-3 - Utsunomiya, Japonya (FİNAL)
En son düzenlenen 2018 Dünya Turu'nda oynadıkları 32 maçın tamamını kazanan Sırp takımı Novi Sad Al Wahda şampiyon olmuştu.
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