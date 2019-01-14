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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
14.01.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

FIA’dan Türkiye’ye büyük onur

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FIA’dan Türkiye’ye büyük onur

FIA, WRC Rally Turkey için hazırlanan çevre programının süreçlerini ve uygulamalarını inceleyerek geçtiğimiz günlerde Rally Turkey’in, 2 yıldız seviyesinden akredite edildiğini açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden TOSFED, çalışmalarına otomobil sporlarında açık ve tutarlı çevre yönetimi hedefi ile devam ediyor. WRC takvimindeki pek çok yarış, yıllardır yapılmasına rağmen henüz 2 yıldız seviyesine sahipken Rally Turkey daha ilk yılında 2 yıldız seviyesinden akredite olmayı başardı. 

TOSFED tarafından organize edilen Rally Turkey kapsamında FIA 2 yıldız seviyesinden akredite olma başarısı, projeye destek veren Çevre Koruma ve Ambalaj atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Marmaris Belediyesi, AVIS, TOSFED Kadınlar Komitesi ve Toyota Gazoo Racing World Rally Team katkıları ile gerçekleştirdi. Rally Turkey organizasyonundaki tüm etkinliklerin karbon salınımları kayıt altına alınarak gelecek yıllarda çevresel etkinin azaltılabilmesi için sayısal veriler elde edildi. 

ÇEVKO Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında çevre bilincinde farkındalık yaratarak karbon ayakizinin azaltılması çalışmaları ile FIA tarafından büyük beğeni aldı. ÇEVKO ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile ralli merkezi, servis alanı ve tüm etaplarda oluşturulan geri dönüşüm konteynerleri ile ambalaj atıkları ayrıştırıldı ve böylelikle çevresel fayda sağlandı. Rally Turkey sonrasında 22,5 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplanarak doğanın korunması sağlandı. Toyota Gazoo Racing World Rally Team ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde İçmeler Pazaryeri'ndeki seyirci noktalarında gönüllülerce temizlik yapıldı. Ayrıca TOSFED’in Facebook, Instgram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları kullanılarak ralli severlere çevre bilinci konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında TOSFED’in Kadınlar Komitesi ise “Bir Pilot-Bir Fidan” projesi ile Rally Turkey 2018’e katılan dünyanın en hızlı pilotları adına TEMA Vakfı’na bağışta bulundu ve sertifikalar tüm pilotlara sunuldu.

 Bu program sayesinde çevresel fayda sağlamak hedefiyle sürdürülebilir projelere imza attıklarını belirten TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy; “Kayıt altına alınan çevresel etki değerlerini 2019 yılında daha da azaltıp karbon ayak izini başarıyla silen ülke unvanını elde etmek istiyoruz. TOSFED olarak doğa içindeki en hızlı ve en heyecanlı spor olan ralliyi, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları ile ele alıp her aşamasında sürdürülebilirlik bilincimizi yansıtmayı hedefliyoruz” dedi. 

22,5 ton ambalaj atığı toplandı

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla yaklaşık 46 ailenin yıllık elektrik tüketimine denk elektrik tasarrufu sağlandığını aktaran Nisa Ersoy; “ÇEVKO ile yaptığımız iş birliği, dünya çapında takip edilen bu organizasyonun Türkiye ayağında geri dönüşümle ilgili farkındalık yaratmak ve bu amaçla on binlere ulaşma fırsatı sundu. Bunun yanı sıra, önemli bir değer ifade eden ve ölçümlenebilir çevresel yarar sağlandı. Bazı faydalardan rakamsal olarak bahsedecek olursak; 9,75 ton kâğıt, karton ve kompozit ambalaj atığının geri dönüşümüyle yaklaşık 3,3 dönümlük orman alanına denk gelen 166 adet ağaç kesilmekten kurtuldu. 6,75 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü ile yaklaşık 5.076 litre benzin tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 113 aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar. ÇEVKO’nun, Marmaris Belediyesi’nin, yurttaşlarımızın destekleriyle gerçekleşen ve 22,5 ton ambalaj atığının toplandığı bu projenin tüm dünyaya örnek olacağını düşünüyoruz. Bizimle bu yolda yürüyen herkese çok tesekkür ederiz” dedi.

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