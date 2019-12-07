MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"
GeriFutbol Fevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
07.12.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Fevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"

Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek istediklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir deplasmanda zorlu bir rakiple oynayacaklarını ifade etti.

Rakibe karşı saygılı olduklarını ancak kesinlikle bir çekinceleri bulunmadığını vurgulayan Usta, "Çıkışımızı devam ettirerek, ilk deplasman galibiyetini almak istiyoruz. Üst sıralarla puan farkını azaltmayı hedefliyoruz. İlk altı hedefimiz de devam ediyor." dedi.

Usta, Bursa deplasmanının ardından yine zorlu Erzurum deplasmanına gideceklerine işaret ederek, "Bizim kalitemiz, bu iki takımdan aşağı değil. Futbol sahada oynanıyor. İyi oynayan ve mücadele eden takım biz olmalıyız. Zirvedeki takımlara karşı da iyi oynuyoruz. Puan veya puanlar bekliyoruz." diye konuştu.

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Fevzi Usta: İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle