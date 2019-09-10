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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

FETÖ'cü Enes Kanter'in hakaret davasında yargılanmasına devam edildi

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FETÖ'cü Enes Kanter'in hakaret davasında yargılanmasına devam edildi

Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği iddia edilen FETÖ'cü Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Türkoğlu'nun avukatı katılırken, Kanter ve avukatı katılmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kanter'in hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesine yönelik duruşmayı 28 Ocak 2020'ye erteledi.

İddianameden

İddianamede, sanık Kanter'in yurtdışında olduğu ve başka davada FETÖ'den yakalama kararı olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in sosyal medya hesabında Türkoğlu hakkında yazdıklarına yer verilirken, ‘alenen hakaret' suçundan 1 yıl ile 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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FETÖcü Enes Kanterin hakaret davasında yargılanmasına devam edildi

 

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