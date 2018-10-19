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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.10.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Fethi Pekin: 'Kararın bir an evvel çıkmasını bekliyoruz'

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Fethi Pekin: 'Kararın bir an evvel çıkmasını bekliyoruz'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davayla ilgili Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin açıklamalarda bulundu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılan 7. duruşma haftasının son gününde Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Fethi Pekin, şunları kaydetti:

"Yine Çağlayan'dayız. Önceki 4 gün duruşmalar Silivri’de devam etmişti. Kırmızı çizgimiz olduğunu sadece ben ifade etmiyorum. Başta Başkanımız Sayın Ali Koç, tüm yönetimimiz, camiamız, bu dava sırasında savunmalarımızı ellerinden geldiğince en üst seviyede yapan avukatlarımız da aynı görüşte. Fenerbahçe'nin haksız yere uğradığı mağduriyetin giderilmesi açısından çok çok önemli bir dava. Bir önceki duruşma haftasının son günü de ifade ettiğim gibi bu dava kadar önemli, belki daha da önemli Yargıtay'da onanmasını beklediğimiz bir karar var. O kararın bir an evvel çıkmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Daha fazla uzamadan sonuca varılmasını istiyoruz."

Yargıtay'dan çıkacak kararın da çok önemli olduğunu vurgulayan Pekin, "Oradaki sonuç çok önemli. Bu davayı da kısmen de olsa etkileyebileceğini düşünüyorum. Elimizi kuvvetlendirecektir. Yargıtay'dan 2,5 yılı aşkındır kararı bekliyoruz. Kararın artık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son safhasına gelmiş vaziyettedir. Beklentimiz kararın bir an evvel çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekin, "Fenerbahçe, sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Bu neticede bir süreçtir. Her iki davanın sonucunda da bu, kanunlar önünde de, mahkemeler önünde de, yargısal olarak da aklanma sonucuyla bitecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kulüp avukatı Naim Karakaya da kısa zamanda Yargıtay'ın beraat kararlarını onamasını beklediğini vurgulayarak, "Sonuçta, geciken adalet adalet değildir. Ne kadar gecikirse bu anlamda adaletsizlik hüküm sürer. Aynı cümleleri bu dosya için de söylemek istiyoruz. Bu dosyaya da Şubat 2017'de başladık ve bu hafta başından beri devam eden bir yargılama var. Bu yargılama aslında, bu konuda açılmış davaların en gerisinde kalmıştır. 107 sanığın henüz sorgusu yapılamamıştır. Lütfen bu dava bir an önce hızlandırılsın. Daha kısa aralıklarla daha uzun duruşmalar yapılsın. Bu dava bir an önce bitsin." şeklinde görüş belirtti.

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