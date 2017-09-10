Ferudun Tankut: Maçın hakkı beraberlikti

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi hazırlandıkları ve puan almak istedikleri bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi

Beşiktaş'ın son iki sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Tankut, "Böyle kaliteli bir ekibe karşı oynamak kolay değil. Zor maç olacağını biliyorduk. Öyle de oldu. İlk yarı sahada istediğimizi yapamadık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamaya başladık ve kontrolü elimize aldık. Birçok pozisyon da yakaladık. Rakip 10 kişi kalınca bu baskımız daha da arttı ancak beklenmedik bir anda yenen gol her şeyi değiştirdi. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Özellikle ikinci yarıda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Daha sezonun başındayız. Uzun bir maraton. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Başkan Tankut, Beşiktaş maçında takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.