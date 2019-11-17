Ferrari'den tarihi hata! Vettel ile Leclerc...
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hata damga vurdu.
Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.
Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.
Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hatadamga vurdu. pic.twitter.com/kXcZMjg310
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hatadamga vurdu. pic.twitter.com/kXcZMjg310—Spor Arena (@sporarena) November17, 2019
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