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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fernando’nun üstünü çizen hamle

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Fernando’nun üstünü çizen hamle

Galatasaray'dan ayrılmayı çok önceden kafasına koyan Sambacı, yönetimi şoke eden bir girişimde bulundu.

Fernando’nun tam da Sevilla’dan teklif aldığı günlerde, yasal süre dolmamış olmasına rağmen ihtarname çekmesini iyi niyetli bulmayan sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyu gözden çıkardı. Tecrübeli oyuncunun Sevilla’ya transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor.

SEVILLA’nın teklifini kabul ederek kariyerini İspanya’da sürdürme kararı alan ve bu düşüncesini Galatasaray yönetimine de bildiren Fernando’nun transferinin perde arkasında çarpıcı olaylar çıktı... İki sezondur sarı kırmızılı forma giyen ve yılda 3.3 milyon dolar garanti ücret alan Brezilyalı futbolcunun ayrılmayı çok önceden kafasına koyduğu ve bu amacına ulaşmak için yönetimi şoke eden bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

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Fernando, alacaklarının ödeme süresi dolmadan önce kulübe ihtarname gönderdi. Brezilyalı futbolcunun ‘ihtarname çekmek için gereken süre’ dolmamış olmasına rağmen böyle bir hamlede bulunmasını iyi niyetli bulmayan Galatasaray yönetimi, kulübün zarar görmemesi için hemen karşı atağa geçip 1.1 milyon Euro tutarındaki parayı geçen hafta ödedi. Fernando’nun tam da Sevilla’dan teklif aldığı dönemde ihtarname çekmesi sarı kırmızılı yönetimde, “Gitmek istiyorum” mesajı olarak yorumlandı. Ardından, menajeri aracılığıyla Sevilla ile her konuda anlaştığını bildiren Brezilyalı futbolcunun üstü çizildi. Teknik direktör Fatih Terim’in de üstünü çizdiği Fernando’nun Sevilla’ya transferinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Fernando’nun üstünü çizen hamle

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