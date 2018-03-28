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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.03.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Fernando'dan Terim ve şampiyonluk sözleri

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Fernando'dan Terim ve şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Fernando Reges, "Fatih Terim'i gelmeden önce de tanıyordum. Ne kadar büyük bir hoca olduğunu biliyorduk. Galatasaray ile anlaştığında hepimiz çok mutlu olduk" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges ve eşi Bruna, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha oyuncusu ve eşi, İstanbul'a alışma süreçlerinden aile yaşantılarına, tanışma hikayelerinden en sevdikleri yemeğe kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundular.

"TERİM İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Fatih Terim ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Fernando, "Fatih Terim'i gelmeden önce de tanıyordum. Ne kadar büyük bir hoca olduğunu biliyorduk. Galatasaray ile anlaştığında hepimiz çok mutlu olduk. Onun bize getirebileceklerinin ve kazandırabileceklerinin farkındaydık. Başladığından itibaren bize neler kattığını başta biz olmak üzere herkes gördü. Birçok büyük ve önemli isimle çalıştım ama onunla çalıştığım için çok mutlu olduğumu söylemeliyim" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ ARKADAŞLIK"
Galatasaray'ın bu sene yakaladığı başarının altındaki sırrın 'arkadaşlık' olduğunu vurgulayan Fernando Reges, "Bizim en önemli silahlarımızdan biri arkadaşlık. Kulübe mutlu geliyoruz. Herkes güler yüzlü, herkes yardımsever. Takımdaki arkadaşlığımız saha içiyle sınırlı kalmıyor saha dışına da taşınıyor. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ TUTKULU"
Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda basına açık olarak yapılan antrenman için "İlk kez böyle bir şey gördüm" diyen Fernando, "Başka takımlar 10-15 bin kişi karşısında maç yaparken 30 bin taraftarın bizim antrenmanımıza gelmesi inanılmaz. Taraftarımız inanılmaz tutkulu. Oynadığım kulüplerde ve ülkelerde böyle bir taraftar grubuna hiç rastlamadım. İstanbul'a geldiğim günü de unutamıyorum. Havaalanında yapılan karşılama muazzamdı. Yurt dışı kampında olduğumuz halde bir hazırlık maçında Türkiye'deki atmosferi yaratmaları da unutamadığım anlardan" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ AŞIRI BİR BİÇİMDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ" 
Ligde kalan 8 maçın ayrı ayrı final olacağını ifade eden Fernando Reges, "8 tane çok önemli maçımız var. Hepimiz aşırı bir biçimde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğinin farkındayız. 8 maçlık periyotta ilk 4 maçımız çok önemli. Trabzon maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her katıldığı turnuvada hedefi kazanmaktır, şampiyon olmaktır. Türkiye Kupası'nda da öyle. Taraftarımıza bu iki kupayı kazanarak mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

FAVORİ YEMEKLER: TAVUK-PİLAV VE MANTI
İstanbul'a alışma sürecinde Türk insanının yaklaşımının önemli pay sahibi olduğunu dile getiren Fernando, "Adaptasyon sürecimiz çabuk gelişti. Türk insanı, kulüp çalışanları, takım arkadaşlarım bizi çok iyi karşıladı. Buradaki herkes çok yardımsever. Ayrıca hava şartlarının da iyi olması İstanbul'a İngiltere'den daha çabuk alışmamıza neden oldu. Çocuklarımız için kısa sürede okul bulmamız, tercümanımızın olması ise diğer artılarımızdı" dedi.

Reges çifti Türk yemeklerine de çok düşkün olduklarını belirtirken Fernando favori yemeğinin tavuk-pilav olduğunu, Bruna ise mantıyı çok sevdiğini söyledi.

BRUNA: "MAÇ KAYBEDİLMİŞSE SİNİRLİ VE GERGİN DÖNEBİLİYOR"
Brezilyalı oyuncunun eşi Bruna ise "Destek vermek çok önemli. Maç günleri ona telefonda dua ediyorum. Fernando'yu sinirlendirmek çok zor. Sakin bir baba ve eş. Ancak maç kaybedilmişse sinirli ve gergin dönebiliyor" şeklinde konuştu.

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