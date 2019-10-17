Fernando'dan Galatasaray itirafları!
Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanya basınına itiraflarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Sevilla'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Fernando Reges, İspanya basınına röportaj verdi.
Brezilyalı orta saha, transferi hakkında itiraflarda bulunurken, ''Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım vardı ama şu anda da dünyanın en iyi ligi La Liga'dayım. Bu transfer benim için geri adım değil, buraya gelmekle kariyerim 2-3 adım ileri gitti. 32 yaşındayım ama 25 yaşındaymış gibi hissediyorum. 5-6 yıl daha oynarım.'' diye konuştu.
''GALATASARAY ZORLUK ÇIKARTTI''
Transferde Galatasaray'ın zorluk çıkardığını da belirten Fernando, ''Galatasaray benim ayrılmamı beklemiyordu. Transfer sürecinde zorluk çıkardılar. Eski bir Sevilla oyuncusu olan Mariano ile görüştüm, ondan bilgi aldım. Gitmek istediğimi Galatasaray yönetimine ısrarla söyledim. Kolay bir transfer olmadı.'' dedi.
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