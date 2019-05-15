Fernando'dan flaş itiraflar! 'Böyle bir şey görmedim'

Yıldız futbolcu, geleceği hakkında konuşurken Türkiye'de yaşadığı çok ilginç bir olayı da anlattı. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

Kariyerinin en iyi döneminde olduğunu söyleyebilir misin?

Şu an çok iyi bir dönemden geçtiğimi söyleyebilirim. Galatasaray'a geçtiğimiz sezon katıldım ve ilk yılımda şampiyon olduk. Takım bundan önceki son şampiyonluğunu 3 sene önce elde etmişti. Bu yılsa takıma büyük katkıda bulundum ve goller attım. Hakkımda çok güzel şeyler söylemelerinin nedenini de bu. Ben de Galatasaray'da oynamaktan ötürü mutluyum.

Galatasaray taraftarı gerçekten farklı mı?

Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Maç başladığında ve tribünler de dolu olduğunda rakibin bu atmosferi hissetmemesi imkansız. Bu da takıma büyük katkı sağlıyor. Geldiğimden bu yana ligde kendi sahamızda maç kaybetmedik. Taraftarımız, takımın 12'nci oyuncusu.

Taraftarlar seni şaşırtıyor mu?

Kupada oynadığımız ve benim forma giyemediğim bir maçı hatırlıyorum. Maçı seyrdebilmek için tribünlere doğru gittim ama nerede oturacağımı bilmiyordum. Kendimi organize olmuş bir taraftar grubunun arasında buldum. Neredeyse 100 taraftar etrafımı sardı ve n'apacağımı bilmiyordum. Ancak şansım vardı ki polis beni kurtardı.

Taffarel ile çalışmak nasıl?

Taffarel, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmuş biri. Burada 3 yıl oynadı ve taraftarlar onu çok seviyor. Geçtiğimiz hafta doğum günü vardı ve bunu yumurta atarak kutladık. Yabancı bir ülkedeyken etrafınızda Brezilyalılar olması güzel. Taffarel, Mariano ve Marcao ile çok iyi çalışıyoruz. Daima birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hepimiz Brezilya'yı çok özlüyoruz.

Gerçekten Brezilya'yı özlüyor musun? Geri dönmeyi düşünüyor musun?

Brezilya'yı, ailemi ve ülkeme dair her şeyi özlüyorum. Ancak 1 yıl kontratım daha var ve ne olacağını bilmiyorum. Geri dönüş ihtimalini göz ardı etmiyorum çünkü futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Dediğim gibi 1 yıl daha sözleşmeme var ve buna uygun davranacağım.

Adın, Cruzeiro ile birlikte anılıyor. Bu takıma transfer olma ihtimalin var mı?

Evet, bu haberleri sosyal medyada gördüm. Ancak bu konuda benimle görüşen hiç kimse olmadı. Daha önce Brezilya'ya döneceğime dair hiçbir şey söylemedim. Eğer bir gün geri dönersem hangi kulüplerin benimle ilgileneceğini bilmiyorum. Dedikoduları görüyorum ama bana ulaşan bir şey yok.

Daha önce İngiltere'de ve Avrupa'nın başka büyük liglerinde oynadın. Gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mısın?

1 yıl daha kontratım var. Yapamayacağım bir şeyi kafama koyamam. Türkiye'deki işimi yapmak ve kontratım bitince de kendime başka bir çözüm bulmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor ve işime odaklanıp elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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