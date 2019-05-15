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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
15.05.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Fernando'dan flaş itiraflar! 'Böyle bir şey görmedim'

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Fernando'dan flaş itiraflar! 'Böyle bir şey görmedim'

Galatasaray'la olan sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek olan Fernando Reges, ülkesi Brezilya'da yayın yapan Sagres 730 adlı radyo kanalına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, geleceği hakkında konuşurken Türkiye'de yaşadığı çok ilginç bir olayı da anlattı. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

Kariyerinin en iyi döneminde olduğunu söyleyebilir misin?
Şu an çok iyi bir dönemden geçtiğimi söyleyebilirim. Galatasaray'a geçtiğimiz sezon katıldım ve ilk yılımda şampiyon olduk. Takım bundan önceki son şampiyonluğunu 3 sene önce elde etmişti. Bu yılsa takıma büyük katkıda bulundum ve goller attım. Hakkımda çok güzel şeyler söylemelerinin nedenini de bu. Ben de Galatasaray'da oynamaktan ötürü mutluyum.

Galatasaray taraftarı gerçekten farklı mı?
Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Maç başladığında ve tribünler de dolu olduğunda rakibin bu atmosferi hissetmemesi imkansız. Bu da takıma büyük katkı sağlıyor. Geldiğimden bu yana ligde kendi sahamızda maç kaybetmedik. Taraftarımız, takımın 12'nci oyuncusu.

Taraftarlar seni şaşırtıyor mu?
Kupada oynadığımız ve benim forma giyemediğim bir maçı hatırlıyorum. Maçı seyrdebilmek için tribünlere doğru gittim ama nerede oturacağımı bilmiyordum. Kendimi organize olmuş bir taraftar grubunun arasında buldum. Neredeyse 100 taraftar etrafımı sardı ve n'apacağımı bilmiyordum. Ancak şansım vardı ki polis beni kurtardı.

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Taffarel ile çalışmak nasıl?
Taffarel, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmuş biri. Burada 3 yıl oynadı ve taraftarlar onu çok seviyor. Geçtiğimiz hafta doğum günü vardı ve bunu yumurta atarak kutladık. Yabancı bir ülkedeyken etrafınızda Brezilyalılar olması güzel. Taffarel, Mariano ve Marcao ile çok iyi çalışıyoruz. Daima birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hepimiz Brezilya'yı çok özlüyoruz.

Gerçekten Brezilya'yı özlüyor musun? Geri dönmeyi düşünüyor musun?
Brezilya'yı, ailemi ve ülkeme dair her şeyi özlüyorum. Ancak 1 yıl kontratım daha var ve ne olacağını bilmiyorum. Geri dönüş ihtimalini göz ardı etmiyorum çünkü futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Dediğim gibi 1 yıl daha sözleşmeme var ve buna uygun davranacağım.

Fernandodan flaş itiraflar Böyle bir şey görmedim

Adın, Cruzeiro ile birlikte anılıyor. Bu takıma transfer olma ihtimalin var mı?
Evet, bu haberleri sosyal medyada gördüm. Ancak bu konuda benimle görüşen hiç kimse olmadı. Daha önce Brezilya'ya döneceğime dair hiçbir şey söylemedim. Eğer bir gün geri dönersem hangi kulüplerin benimle ilgileneceğini bilmiyorum. Dedikoduları görüyorum ama bana ulaşan bir şey yok.

Daha önce İngiltere'de ve Avrupa'nın başka büyük liglerinde oynadın. Gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mısın?
1 yıl daha kontratım var. Yapamayacağım bir şeyi kafama koyamam. Türkiye'deki işimi yapmak ve kontratım bitince de kendime başka bir çözüm bulmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor ve işime odaklanıp elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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