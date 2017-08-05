Fernando'dan bomba açıklama: O da gelmek istiyor...

Manchester City'den transfer edilen Fernando, Galatasaray ile ilgili, transferi öncesi ve sonrası hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fernando, 'Çok çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok çok büyük bir kulübe geldim. Çok çok tanınmış bir kulüp. Brezilyalılar tarafından da çok iyi bilinen bir kulüp. Çok Brezilyalı futbolcunun oynadığını biliyorum' ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine de değinen Brezilyalı futbolcu, 'Yaklaşık 3 hafta önce bana Galatasaray'dan teklif geldi. İnanılmaz mutlu oldum. Maicon'un buraya gelmemde payı büyük. Roma'dan teklif almadım ama Avrupa'dan çok kulüpten teklif aldım. Ama Galatasaray'ın teklifi benim kararım için çok etkili oldu. Takımımızın yaptığı transferler ve bu kaliteli oyuncularla bütün derbileri kazanabilecek güçteyiz. Galatasaray gibi büyük bir camianın Avrupa'da olmaması çok üzücü bir Ancak Türkiye Ligi'nde en iyi şekilde mücadele ederek Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz.' şeklinde konuştu.

Felipe Melo hakkında da konuşan yeni transfer, 'Felipe Melo çok önemli bir isim. Galatasaray taraftarı için ne anlama geldiğini biliyorum. Ama şu anda ben buradayım. Benim de amacım Melo gibi adımı Galatasaray'ın tarihine yazdırmak' dedi.

Fiziki açıdan durumunu değerlendiren Fernando Reges, 'Manchester'la yeni sezona hazırlandım. Sadece son 1 hafta Portekiz'de tek başıma çalıştım. Şu an oldukça iyi durumdayım' açıklamasında bulundu.

Transferinde Denayer'in de etkili olduğunu belirten başarılı futbolcu, 'Buraya gelmeden önce Denayer ile konuştum. O da Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Umarım aramıza katılır. Bir lakabım var. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester'a karşı Porto'yla çok iyi oynamıştım. Porto taraftarı bana 'Ahtapot' demişti. Rekabet olması takım için önemli. Kaliteli orta sahalar var. En iyi şekilde çalışıp ben de onların arasında olmak istiyorum' diyerek sözlerini noktaladı.