Fernando: Yeter ki biz hep gol atalım

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkan Fernando Reges, Kayserispor karşısında en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan isim oldu. Opta verilerine göre 75 başarılı pasla yüzde 95 oranını yakalayan Fernando, maç sonrası düşüncelerini yayıncı kuruluşa aktardı:

"Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın ne kadar mükemmel bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu biliyordum. Burada bunu daha da iyi anladım. Biz futbolcular için çok iyi bir atmosfer yarattılar."

"Yeni oyuncular için adapte olmak o kadar da kolay değildir. Benim oynadığım bölgede güzel bir rekabet ve kaliteli oyuncular var. Ancak bu rekabet takımın lehine olur."

"Bugün atılan bütün golleri beğendim. Yeter ki biz hep gol atalım."