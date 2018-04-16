Fernando Torres'in yeni adresi belli
Fernando Torres, sezon sonunda kariyerini MLS Ligi'nde sürdürecek.
Kıta değiştiren futbolcular kervanına Ferando Torres de katılıyor. Yıldız futbolcu Çin'den ve ABD'den teklifler alıyor. İspanyol golcünün sezon sonunda bir ABD takımına transfer olacağı ifade ediliyor.
Marca'nın haberine göre 34 yaşındaki santrfor Çin'den ziyade ABD'ye gitmeyi düşünüyor. Torres ile Montreal Impact, Chicago Fire, Seattle Sounders, New York City ve Sportin Kansas City gibi takımlar sırada bekliyor.
Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli forvet, Atletico Madrid'den ikinci kez ayrılmış olacak.
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