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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.08.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Fernando Torres son maçına çıktı

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Daha önce emeklilik kararı alan İspanyol yıldız futbolcu Fernando Torres, son maçını oynayarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'nun kadrosunda yer alan 35 yaşındaki Torres, eski takım arkadaşları Andres Iniesta ve David Villa'nın görev aldığı Vissel Kobe karşısında son kez formasını terletti. 

Vissel Kobe, 11. ve 86. dakikalarda Hotaru Yamaguchi, 20. dakikada penaltıdan Iniesta, 22. dakikada Junya Tanaka, 54. ve 73. dakikalarda da Kyogo Furuhashi'nin ağları sarstığı müsabakayı 6-1 galip tamamladı. Sagan Tosu'nun tek golünü ise 79. dakikada Thomas Vermaelen kendi kalesine attı. 

Haziran ayında emeklilik kararı alan Torres, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

İspanyol santrafor, futbol kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymişti. 

İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. Fernando Torres, kulüp kariyeri boyunca 714 maçta 255 kez ağları sarstı. 

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