Fernando Torres müjdesi! Sezon sonu...
Adı geçtiğimiz yaz ve ara transfer dönemlerinde Beşiktaş'la birlikte anılan Fernando Torres, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılıyor.
Adı geçtiğimiz yaz ve ara transfer döneminde Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Fernando Torres'ten bomba bir haber geldi.
Dünyaca ünlü İspanyol golcü, yaptığı resmi açıklamayla Atletico Madrid kariyerine sezon sonunda nokta koyacağını duyurdu.
Torres, "Bu sezon, muhtemelen kulüpteki son yılım olacak. Bu, kolay bir karar değildi. Ancak gerçekçi olmak gerekirse en doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun bu kararın ardından gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği şimdiden merak konusu oldu. (Fanatik)
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