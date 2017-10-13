Fernando’nun özel açıklamalarından öne çıkan sözler şöyle:

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK"

Florya’da tam bir aile ortamı var. Hem saha içinde saha dışında tek bir hedefe odaklanmış durumdayız; o da şampiyonluk. Bu yolda ilerliyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Gruptaki arkadaşlarımız birbirine sürekli yardım eden ve birbiri için mücadele eden insanlar. O yüzden burada çok güzel bir ortam var.

"SAHA DIŞINDAKİ ORGANİZASYONLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Saha dışında beraber olmanın takım olabilme anlamında çok büyük faydaları var. Başkanımızın sezon başında düzenlediği tekne turu organizasyonunda her beraber öğle yemeği yedik. Bu, bizim için çok önemliydi. Bu tip organizasyonlar takım olabilme ruhunu daha da ileri seviyeye taşıyor.

"FAVORİM PİRİNÇ PİLAVI"

"Türk mutfağı?" sorusuna da yanıt veren Fernando, “Türk mutfağı inanılmaz. Florya’nın yemekleri süper. Pirinç pilavını çok seviyorum. Onun yanında bir de tavuk çok hoşuma gidiyor. Aşçılarımıza da bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Son olarak "İstanbul’u nasıl buldun?" sorusunu yanıtlayan Brezilyalı, "İstanbul’u ailecek çok sevdik. Burası mükemmel bir şehir. Gezmek için birçok yer var. Ne zaman boş bir zamanımız olduğunda ailecek yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.