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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
18.07.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Fernando Reges: Donk bizi de şaşırttı

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Galatasaray’ın geçen sezon Manchester City’den transfer ettiği ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fernando Reges İsviçre kampında Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

Brezilyalı oyuncunun açıklamaları şöyle:

Galatasaray’da bir sezonu geride bıraktın. Türkiye ile İngiltere liglerini karşılaştırır mısın?

Geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. İki ligi karşılaştıracak olursak, İngiltere Ligi ekonomik anlamda çok daha üst seviyede. Ama Türkiye Ligi’ndeki rekabet seviyesi gerçekten çok yüksek. Türkiye Ligi’nin zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim Galatasaray’da üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşamak.

Geçtiğimiz sezon Donk ilk yarıda neredeyse yoktu. Ligin 2. yarısında Donk ile beraber oynadınız. Onun performansı şaşırttı mı?

Neredeyse 6 aydır oynamayan bir futbolcu bu şekilde bir geri dönüş yapması inanılmaz. İnsan ister istemez olumlu anlamda şaşırıyor. Onun adına çok mutlu oldum.

2-0 kazandığınız Beşiktaş maçında çok güzel bir gol attın. Sanki o golü atacağını biliyor gibiydin?..

O golün yüzde 50’si hocaya ait. Hocanın devamlı söylediği şey, mutlaka oralara koşmam gerektiğiydi. Hafta boyu bunu çalışmıştık. O yüzden bu golü hocamla yüzde 50-50 paylaşabiliriz.

Fernando Reges: Donk bizi de şaşırttı

TERİM'İ GUARDILOA'NIN ÖNÜNE YAZARIM

Pep Guardiola, Fatih Terim gibi önemli teknik direktörlerle çalıştın. Terim, senin için nerede?

Sizin de söylediğiniz gibi çok önemli isimler ile çalıştım ama Fatih Terim’i en tepeye yazabilirim. Geçen sezon bize güven verdi ve bunun sonucunda şampiyon olduk.

Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki performansını nasıl buldun?

Yeni teknik direktörümüz Tite ile 1 senedir beraberiz. Yeni bir oluşum içinde, yeni bir takım kuruyor. Kötü bir iş çıkarmadı şu zamana kadar. O yüzden 2022 Dünya Kupası’nda daha umutluyuz hocamızla beraber. Kupayı alabileceğimizi düşünüyorum.

BİR ANLIK BİLE HATA OLMAMALI

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, başarı için ne yapmalı?
Kulüp anlamında en iyi ve kaliteli, zorlu turnuva. En iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor ve oynadığınız rakipler sizin bir saniyelik konsantrasyonunu bile cezalandırdığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Bütün maç boyunca konsantre olmamız gerekiyor, başarı için.

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