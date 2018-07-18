Fernando Reges: Donk bizi de şaşırttı
Galatasaray’ın geçen sezon Manchester City’den transfer ettiği ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fernando Reges İsviçre kampında Hürriyet’in sorularını yanıtladı.
Brezilyalı oyuncunun açıklamaları şöyle:
Galatasaray’da bir sezonu geride bıraktın. Türkiye ile İngiltere liglerini karşılaştırır mısın?
Geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. İki ligi karşılaştıracak olursak, İngiltere Ligi ekonomik anlamda çok daha üst seviyede. Ama Türkiye Ligi’ndeki rekabet seviyesi gerçekten çok yüksek. Türkiye Ligi’nin zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim Galatasaray’da üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşamak.
Geçtiğimiz sezon Donk ilk yarıda neredeyse yoktu. Ligin 2. yarısında Donk ile beraber oynadınız. Onun performansı şaşırttı mı?
Neredeyse 6 aydır oynamayan bir futbolcu bu şekilde bir geri dönüş yapması inanılmaz. İnsan ister istemez olumlu anlamda şaşırıyor. Onun adına çok mutlu oldum.
2-0 kazandığınız Beşiktaş maçında çok güzel bir gol attın. Sanki o golü atacağını biliyor gibiydin?..
O golün yüzde 50’si hocaya ait. Hocanın devamlı söylediği şey, mutlaka oralara koşmam gerektiğiydi. Hafta boyu bunu çalışmıştık. O yüzden bu golü hocamla yüzde 50-50 paylaşabiliriz.
TERİM'İ GUARDILOA'NIN ÖNÜNE YAZARIM
Pep Guardiola, Fatih Terim gibi önemli teknik direktörlerle çalıştın. Terim, senin için nerede?
Sizin de söylediğiniz gibi çok önemli isimler ile çalıştım ama Fatih Terim’i en tepeye yazabilirim. Geçen sezon bize güven verdi ve bunun sonucunda şampiyon olduk.
Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki performansını nasıl buldun?
Yeni teknik direktörümüz Tite ile 1 senedir beraberiz. Yeni bir oluşum içinde, yeni bir takım kuruyor. Kötü bir iş çıkarmadı şu zamana kadar. O yüzden 2022 Dünya Kupası’nda daha umutluyuz hocamızla beraber. Kupayı alabileceğimizi düşünüyorum.
BİR ANLIK BİLE HATA OLMAMALI
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, başarı için ne yapmalı?
Kulüp anlamında en iyi ve kaliteli, zorlu turnuva. En iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor ve oynadığınız rakipler sizin bir saniyelik konsantrasyonunu bile cezalandırdığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Bütün maç boyunca konsantre olmamız gerekiyor, başarı için.
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