Fernando Muslera'ya dev talip!
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera hakkında Arjantin basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da 2011/12 sezonundan bu yana forma giyen Fernando Muslera hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin basınında çıkan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı file bekçisini gündemine aldı.
İddiaya göre Boca'nın geçtiğimiz hafta sonunda Defensa y Justicia karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle kulüp, yeni kaleci transferi için harekete geçti.
Bu doğrultuda bir transfer listesi oluşturan Boca yönetiminin 1 numaralı hedefinin Sarı Kırmızılı eldiven olduğu öne sürüldü. (Fanatik)
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