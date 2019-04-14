Fernando Muslera: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"
Galatasaray'ın kaptanı Fernado Muslera, maç sonunda şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan kaybettiklerini söyledi. Muslera şampiyonluğun artık kendi ellerinde olmadığını söyledi.
Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını dile getiren Uruguaylı file bekçisi şu açıklamaları yaptı:
Bugün ısınmaya giderken giydiğimiz bir tişört vardı. Can Bartu ve Metin Oktay'ın iki efsanenin formasını değiştirdiği forma. Fenerbahçe ailesine başsağlığı diliyorum. Sözlerime bununla başlamak istiyorum. Burada 3 puan çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlarımızdan birine çıkıyorduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra baskıyı artırdık. Pozisyonlara girdik ama son vuruşlarda istediğimiz yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek şans gol oldu. Şampiyonluk yolunda istediğimizi alamadık ama sonuna kadar devam edeceğiz... 2021'e kadar kontratım var. Şampiyon olmadan kontratımı bitirmek istemiyorum. Artık şu saaten sonra bizim elimizde değil şampiyonluk. Kalan maçlarda mücadele edeceğiz. Beşiktaş olmuş Başakşehir olmuş önemli değil. Fenerbahçe'nin hedefi yok ama 2 puanımızı alabiliyor. Demek ki her maçta bu tür şeyler olabilir. Bu saatten sonra bizim elimizde değil.
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