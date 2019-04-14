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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Fernando Muslera: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"

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Fernando Muslera: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"

Galatasaray'ın kaptanı Fernado Muslera, maç sonunda şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan kaybettiklerini söyledi. Muslera şampiyonluğun artık kendi ellerinde olmadığını söyledi.

Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını dile getiren Uruguaylı file bekçisi şu açıklamaları yaptı:

Bugün ısınmaya giderken giydiğimiz bir tişört vardı. Can Bartu ve Metin Oktay'ın iki efsanenin formasını değiştirdiği forma. Fenerbahçe ailesine başsağlığı diliyorum. Sözlerime bununla başlamak istiyorum. Burada 3 puan çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlarımızdan birine çıkıyorduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra baskıyı artırdık. Pozisyonlara girdik ama son vuruşlarda istediğimiz yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek şans gol oldu. Şampiyonluk yolunda istediğimizi alamadık ama sonuna kadar devam edeceğiz... 2021'e kadar kontratım var. Şampiyon olmadan kontratımı bitirmek istemiyorum. Artık şu saaten sonra bizim elimizde değil şampiyonluk. Kalan maçlarda mücadele edeceğiz. Beşiktaş olmuş Başakşehir olmuş önemli değil. Fenerbahçe'nin hedefi yok ama 2 puanımızı alabiliyor. Demek ki her maçta bu tür şeyler olabilir. Bu saatten sonra bizim elimizde değil.

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