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Futbol
17.12.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Fernando Muslera: "Kimseye vurmadım"

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Fernando Muslera: "Kimseye vurmadım"

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından çıkan olaylar hakkında konuşan Fernando Muslera, "Kimseye vurmadım" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Tuzlaspor maçı sonrası çıkan olaylar hakkında açıklamalar yaptı.

"TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maçı değerlendiren Muslera, "İlk maçta 2-0 avantajları vardı, maksimum seviyede saygı gösterdik. Maç öncesi konuştuk. Kaptanlar olarak konuşmuştuk sorumluluk aldık, tur atladık. Üstümüze düşeni yaptık ve tur atladığımız için mutluyuz" dedi.

"VURMADIM, KARAKTERİME AYKIRI"

Olayları da yorumlayan Fernando Muslera, "Küçüklüğümden beri öğrendiğim şey saygıdır. Bizim altyapımızdan bir oyuncu saygısızlık yapmıştı. Ben de maçın ardından yetiştiği takıma saygı duymasını söyledim. Rakip hocaya bir şey demedim ben dedim ki, 'Senin saygılı olman lazım, büyüdüğün camiaya saygılı olmalısın' dedim. Çünkü ben böyle öğrendim. Muslera vurdu diyorlarsa görüntüyle göstersinler, öyle bir şey yok. Bizimle çalışan bayanlar var, bizim gibi saygılı olmalılar. Sosyal medyada abartabilirler ama en ufak video fotoğraf olmaz, vurmadım da benim karakterime de aykırı bu" şeklinde konuştu.

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Fernando Muslera: Kimseye vurmadım


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