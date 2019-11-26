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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.11.2019 - 21:39, Son Güncelleme:

Fernando Muslera kimdir? Muslera hangi takımlarda oynadı?

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Fernando Muslera kimdir? Muslera hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftasında yaptığı 25 kurtarışla bu alanda zirvede yer alan Muslera'nın Galatasaray'daki kariyeri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fernando Muslera kimdir? Muslera Galatasaray'a ne zaman geldi? İşte, Muslera'nın oynadığı takımlar ve kariyer hayatı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde 360 dakika sahada kaldı ve yaptığı 25 kurtarışla ilk 4 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Muslera'nın Devler Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile oynadığı takımlar da gündeme geldi. İşte, Fernando Muslera'nın biyografisi ve hayatı.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?FERNANDO MUSLERA KİMDİR? 

Fernando Muslera 6 Haziran 1986'da Buenos Aires'da dünyaya geldi.  Şu anda Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nisan 2012 tarihinde oynanan normal sezonun son maçı olan Manisaspor - Galatasaray maçında kaleci Volkan Babacan'a penaltıdan atmıştır. Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu konumundadır. 2004 yılına kadar Uruguay’ın Montevideo Wanderers takımının altyapısında forma giyen genç kaleci, daha sonra aynı takımda profesyonel oldu.

MUSLERA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Muslera kariyeri boyunca Lazio, Wanderers, Nacional, Wanderers, Wanderers U19 ve son olarak Galatasaray'da oynamıştı. 2011'de Galatasaray'a gelen Muslera, ilk maçına Olympiakos karşısında çıkmış, fakat 1. dakikada gelen gole engel olamayınca takımı, hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrılmıştır.

En fazla kurtarış Muslera'dan

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge'un yer aldığı A Grubu'nda 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak bir üst tura çıkma şansını yitiren ve gol atma başarısı da gösteremeyen Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, takımının bu kötü durumuna rağmen istatistiklerde zirvede yer almayı başardı.
33 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 360 dakika sahada kaldı ve yaptığı 25 kurtarışla ilk 4 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

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