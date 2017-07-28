Fernando kimdir, kaç yaşındadır? Fernando hangi mevkide oynuyor?

Fernando, transfer haberlerinin gündeme gelmesinin ardından birçok futbolseverin araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte, merakla araştırılan Fernando hakkında bazı bilgiler
Fernando, 25 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya takımı Villa Nova'nın altyapısında başlayan Fernando, altyapının ardından aynı kulübün üç yıl boyunca A takımında forma giymiştir.
Yetenek avcısı Porto tarafından 2007 yılında keşfedilen ve 720 bin Euro'ya transfer edilen Fernando, aynı yıl Porto tarafından yine bir Portekiz takımı olan Estrela Amadora'ya kiralanmıştır.
Ertesi yıl geri döndüğünde takımda yer bulan başarılı orta saha, tam 6 yıl boyunca terlettiği Porto formasını, 15 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olarak bırakmıştır.
1,83 boyunda ve sağ ayağına hakim olan Fernando, orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilmektedir.