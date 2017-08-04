Fernando kimdir? Kaç yaşındadır?

Fernando Francisco Reges, 25 Temmuz 1987 doğumludur. Tanınan adıyla Fernando, defansif orta saha olarak forma giyen Brezilyalı futbolcudur. Premier League ekiplerinden Manchester City'de oynamıştır.
2007 Haziran ayında, Porto ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fernando, kariyerine Vila Nova'da başladı. Porto'ya transfer olduktan sonra kiralık olarak Estrela Amadora takımına gitti.
26.06.2014 tarihinde resmi sitede yapılan açıklama ile Fernando Reges'in 15 milyon euro'ya transfer olunduğu açıklandı.
BAŞARILAR
Porto kariyeri
UEFA Avrupa Ligi: 2010–11
Primeira Liga: 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13
Taça de Portugal: 2009–10, 2010–11
Supertaça Cândido de Oliveira: 2009, 2010, 2011, 2012
UEFA Süper Kupası: 2011 (İkincilik)
Taça da Liga: 2009–10 (İkincilik), 2012–13