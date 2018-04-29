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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

Fernando: Fantastik bir geceydi

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Fernando: Fantastik bir geceydi

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Garry Rodrigues, Fernando ve Nagatomo karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için mutlu olduğunu ifade eden Rodrigues, "Benim içinde takım içinde fantastik bir geceydi. Tabii ki gol attığım için mutluyum. Takımı yardım ettiğim için çok mutluyum. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Son dakikaya kadar mücadele eden şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir maçtı" dedi.

FERNANDO: "GOLÜ ERKEN BULMAK BU TÜR MAÇLARDA ÖNEMLİ OLUYOR"
Maça iyi başlamanın bu tip derbi maçlarında önemli olduğunu belirten Fernando: "Maça iyi başlamak önemliydi. Golü de erken bulmak bu tür maçlarda önemli oluyor. Rakibinizin direncini kırıyorsunuz. Ben attığım için hem de erken dakikalarda geldiği için mutluyum. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi önümüzde 3 tane daha maçımız, finalimiz daha var. Odaklanmamız gereken 3 maçımız daha böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA HER MAÇ ÇOK ZOR"
Ligde kalan maçların zor olacağını ifade eden tecrübeli orta saha, "Bu saatten sonra her maç çok zor. Beşiktaş ya da Başakşehir maçından kolay olmayacaktır. İyi gidiyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Ligin sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bu 3 maçta da elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

NAGATOMO: "TABİİ Kİ GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"
Burada olduğum için çok çok mutluyum. Tabii ki maça bakıldığı zaman çok mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bende mutlaka her geçen maç daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Bugün maçın genelin iyi mücadele eden, galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı sahada. Sizin de söylediğiniz gibi uzun zaman İtalya'da forma giydim bir çok derbide oynadım. Bu derbiye özel bir parantez açmak istiyorum. Asıl parantez açılması gereken taraftarımız. Bana inanılmaz destek ve güven veriyorlar. Onları da memnun ettiğimiz için çok mutluyuz. Burada olduğum için çok mutluyum. Fatih Hocam ile beraber çalıştığım için yardımcıları, personel, arkadaşlarım ve taraftarımızla beraber olduğumuz için mutluyum. Tabii ki kalmak istiyorum Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

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