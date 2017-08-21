Fernando: Çabuk uyum sağladık; çünkü...

Galatasaray'ın yeni transferi Fernando, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Ligi'nin ciddi bir lig olduğunu ifade eden Brezilyalı orta saha, her maça aynı ciddiyetle hazırlanmaları gerektini söyledi. Fernando çabuk uyum sağlamalarında teknik direktör Igor Tudor'un en büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Şampiyonluk içinn yolumuz uzun" diye konuştu"

Fernando şu açıklamaları yaptı:

İki maç oynadım ama ligin seviyesinin iyi olduğunu düşünüyorum... Premier Lig'deki sertlik seviyesi, oyunun temposu çok yüksek. İki maçta aldığım mesaj, her maça aynı seviyede hazırlanmanız gerekiyor. Şampiyonluk için uzun bir yol var önümüzde.

TUDOR HEP DAHA İYİSİNİ İSTİYOR

Hocamıza parantez açmamız gerekiyor, onun yaptırdığı antrenmanlar ve yaptırdığı çalışmalar adaptasyon sürecimizi çabuk atlatmamız konusunda bize yardımcı oldu.

İstanbul'da geldiğimden beri beni en çok şaşırtan şeylerin başında taraftar geldi... Birçok farklı ligde oynadım ama Galatasaray taraftarı gerçekten başka. Bu da bizi çok motive ediyor. Cuma günü oynayacağımız Sivasspor maçında umarım inşallah 50 bin taraftarımız tribünde olur.

2 tane güzel galibiyet aldık ama sahada yaptığımız yanlış şeyler de vardı. hedefimiz bu yanlışları tekrarlamamak. hocamız karakter olarak hep daha iyilerini arayan bir insan. Takım konuşmalarında ve antrenmanlarda hep daha iyisini yapabilmenin yollarını artıyor.